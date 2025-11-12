Prima pagină » Actualitate » Care este orașul din România vizitat mai des de străini decât de români. Topul destinațiilor din România preferate de turiștii străini

Care este orașul din România vizitat mai des de străini decât de români. Topul destinațiilor din România preferate de turiștii străini

12 nov. 2025, 08:39, Actualitate
Care este orașul din România vizitat mai des de străini decât de români. Topul destinațiilor din România preferate de turiștii străini
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Țara noastră rămâne una dintre destinațiile europene ce își păstrează autenticitatea, atrăgând un număr tot mai mare de turiști străini. De la satele pitorești din Maramureș, până la agitația Capitalei, vizitatorii găsesc în România o combinație unică între tradiție și modernitate. Chiar și așa, numai un oraș din România reușește să atragă mai mulți turiști din afara granițelor decât din interiorul țării.

Cu toate că potențialul turistic al României este foarte mare, datele indică că numai Bucureștiul depășește acest prag. Capitala este singurul oraș din România unde turiștii străini sunt majoritari, reprezentând 53,71% dintre vizitatori. Asta înseamnă că peste jumătate dintre cei care aleg să descopere Capitala României din afara țării.

Situația confirmă trendul ascendent al turismului urban, mai ales al city-break-urilor. Astfel, Bucureștiul atrage tot mai mulți turiști din Europa și din Orientul Mijlociu, fiind o destinație accesibilă și dinamică.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Apoi, după București, Ilfovul ocupă locul al doilea în clasamentul prezenței turiștilor străini, cu 42,57% dintre vizitatori provenind din alte țări. Urmează Timișul, unde 29,63% dintre turiști sunt străini, și Sibiul, care atrage 28,68% dintre vizitatorii săi din afara țării.

De asemenea, la polul opus, se află județe unde turismul străin este aproape inexistent. Printre ele se numără Vasluiul (3,74%), Caraș-Severin (3,67%) și Gorjul (3,66%). Cel mai puțin vizitat județ de către turiștii străini este însă Vâlcea, unde doar 2,09% dintre vizitatori provin din afara României.

În ce privește tipul de turism al celor care vizitează România, un fenomen tot mai des întâlnit este cel denumit de specialiști turism de tip touch and go”, în special în orașe precum Sibiu. Adică turiștii ajung pentru scurt timp, vizitează un obiectiv celebru, fac o fotografie și apoi pleacă mai departe.

Autorul recomandă:

Orașe din România pe cale de dispariție. Lista localităților care au risc ridicat

Orașele românești, pustiite de exodul tinerilor și sărăcie. Câte LOCALITĂȚI și-ar putea pierde statutul de municipiuși oraș

Citește și

ANUNȚ Președintele Nicușor Dan anunță astăzi Strategia Națională de Apărare și se întâlnește cu magistrații pentru criza pensiilor speciale
09:27
Președintele Nicușor Dan anunță astăzi Strategia Națională de Apărare și se întâlnește cu magistrații pentru criza pensiilor speciale
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.357. Ucraina își retrage forțele din sudul țării, trupele rusești au intrat în Pokrovsk
09:21
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.357. Ucraina își retrage forțele din sudul țării, trupele rusești au intrat în Pokrovsk
JUSTIȚIE Curtea Constituțională decide astăzi dacă românii își mai pot retrage toți banii din pensiile private
09:10
Curtea Constituțională decide astăzi dacă românii își mai pot retrage toți banii din pensiile private
MApN explică de ce a cerut șeful Armatei ca românii să aibă PROVIZII pentru 72 de ore: „Nu e un semn de război, ci de responsabilitate”
09:04
MApN explică de ce a cerut șeful Armatei ca românii să aibă PROVIZII pentru 72 de ore: „Nu e un semn de război, ci de responsabilitate”
SPORT Gigi Becali nu glumește în privința sancțiunilor care vor fi aplicate la FCSB: „La revedere, s-a terminat! Dau o Ordonanță de Urgență”
08:47
Gigi Becali nu glumește în privința sancțiunilor care vor fi aplicate la FCSB: „La revedere, s-a terminat! Dau o Ordonanță de Urgență”
Mediafax
Tânără obligată să se prostitueze s-a sinucis în Austria. Doi suspecți, reținuți de procurorii DIICOT
Digi24
Ce au în comun Dani Mocanu, Alina Bica, Ionel Arsene și Mario Iorgulescu? Cum ar putea scăpa manelistul de executarea pedepsei
Cancan.ro
Ce spun medicii de la Spitalul din Timișoara, după ce o adolescentă de 17 ani a murit. Ce probleme ar fi avut
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț
Mediafax
Ce pedeapsă a primit un român care a furat două perechi de șosete în Italia / „Îmi cer scuze, îmi era frig”
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
VIDEO Imagini parcă rupte din „Mad Max” pe frontul din Ucraina: cum intră armata lui Putin în Pokrovsk
Cancan.ro
Dr. Cristian Andrei spune că el este victima, de fapt! Detalii de ultimă oră: a fost la un pas de a se căsători cu
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Descopera.ro
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Atenție la ce mașini cumpărați! Avertismentul transmis de Registrul Auto Român
EXTERNE Presa maghiară apropiată regimului Orban, REACȚIE surprinzătoare la adresa României după „Marșul Păcii”: „Vă mulțumim, prieteni români!”
08:45
Presa maghiară apropiată regimului Orban, REACȚIE surprinzătoare la adresa României după „Marșul Păcii”: „Vă mulțumim, prieteni români!”
SPORT Steaua vs. FCSB. Comunicatul prin care MApN a recunoscut că echipa lui Gigi Becali este Steaua şi că trebuie să joace „acasă”, în Ghencea
08:34
Steaua vs. FCSB. Comunicatul prin care MApN a recunoscut că echipa lui Gigi Becali este Steaua şi că trebuie să joace „acasă”, în Ghencea
SPORT Mirel Rădoi, prima reacție după ce a plecat de la Universitatea Craiova. Cine este „personajul secundar” care „a murit”
08:08
Mirel Rădoi, prima reacție după ce a plecat de la Universitatea Craiova. Cine este „personajul secundar” care „a murit”
MARIUS TUCĂ SHOW Liviu Dragnea: „Niciodată justiția nu a fost susținută. Protestele nu erau pentru a proteja justiția, ci pentru a proteja CONTROLUL asupra justiției”
08:00
Liviu Dragnea: „Niciodată justiția nu a fost susținută. Protestele nu erau pentru a proteja justiția, ci pentru a proteja CONTROLUL asupra justiției”