Care este orașul din România vizitat mai des de străini decât de români. Topul destinațiilor din România preferate de turiștii străini

Țara noastră rămâne una dintre destinațiile europene ce își păstrează autenticitatea, atrăgând un număr tot mai mare de turiști străini. De la satele pitorești din Maramureș, până la agitația Capitalei, vizitatorii găsesc în România o combinație unică între tradiție și modernitate. Chiar și așa, numai un oraș din România reușește să atragă mai mulți turiști din afara granițelor decât din interiorul țării.

Cu toate că potențialul turistic al României este foarte mare, datele indică că numai Bucureștiul depășește acest prag. Capitala este singurul oraș din România unde turiștii străini sunt majoritari, reprezentând 53,71% dintre vizitatori. Asta înseamnă că peste jumătate dintre cei care aleg să descopere Capitala României din afara țării.

Situația confirmă trendul ascendent al turismului urban, mai ales al city-break-urilor. Astfel, Bucureștiul atrage tot mai mulți turiști din Europa și din Orientul Mijlociu, fiind o destinație accesibilă și dinamică.

Apoi, după București, Ilfovul ocupă locul al doilea în clasamentul prezenței turiștilor străini, cu 42,57% dintre vizitatori provenind din alte țări. Urmează Timișul, unde 29,63% dintre turiști sunt străini, și Sibiul, care atrage 28,68% dintre vizitatorii săi din afara țării.

De asemenea, la polul opus, se află județe unde turismul străin este aproape inexistent. Printre ele se numără Vasluiul (3,74%), Caraș-Severin (3,67%) și Gorjul (3,66%). Cel mai puțin vizitat județ de către turiștii străini este însă Vâlcea, unde doar 2,09% dintre vizitatori provin din afara României.

În ce privește tipul de turism al celor care vizitează România, un fenomen tot mai des întâlnit este cel denumit de specialiști „turism de tip touch and go”, în special în orașe precum Sibiu. Adică turiștii ajung pentru scurt timp, vizitează un obiectiv celebru, fac o fotografie și apoi pleacă mai departe.

