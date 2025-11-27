Iată care este semnificația bradului de Crăciun și când s-a împodobit prima dată.

Semnificația bradului de Crăciun este legată de viața eternă, de vitalitate și speranță. Inițial, a fost văzut ca o tradiție păgână legată de solstițiul de iarnă, dar, cu timpul, a fost preluată de creștini.

Semnificația bradului de Crăciun este strâns legată de viață și vitalitate. Acesta este un copac veșnic verde și tocmai de aceea, el simbolizează viața care continuă și speranța. În timp, bradul a căpătat o semnificație profundă legată strâns de momentul Nașterii Lui Iisus Hristos, iar pomul de Crăciun a devenit un element central al sărbătorii de Crăciun.

Semnificația bradului de Crăciun pentru creștini este una profundă. În tradițiile medievale germane, bradul a fost asociat cu Pomul Paradisului” din Grădina Edenului. Prin urmare, Nașterea Domnului este văzută ca o răscumpărare a păcatului originar, iar bradul amintește de această legătură sfântă.

Bradul de Crăciun a fost împodobit pentru prima dată în Europa medievală. Tradiția aceasta a fost menționată pentru prima oară în anul 1510 în Riga, Letonia.

Alte teorii susți că bradul a fost împodobit mult mai târziu, ca prin secolul XVI-lea. Obiceiul ar fi început din Germania, unde familiile creștine aduceau în casele lor brazi. Germanii își decorau bradul de Crăciun cu mere, nuci și lumânări.

Iar obiceiul creștinilor din Germania, din acele vremuri se leagă foarte mult cu teoria Pomului din Grădina Edenului. Merele simbolizau păcatul, iar lumânările reprezentau lumina Lui Iisus Hristos, responsabilă de alungarea întunericului.

Există, de altfel, și o legend legată de bradul de Crăciun, care spune că Iisus se afla în drumeție cu Sfântul Petru. Cei doi ar fi trecut printr-o pădure, timp în care s-ar fi pornit o mare furtună. Cei doi căutau un loc de adăpostire, iar singurul copac care și-ar fi oferit protecția a fost bradul, întrucât acesta nu avea fructe de protejat. Bradul și-ar fi cerut scuze de la Mântuitor pentru țepii pe care îi are, întrucât ar fi putut să-L rănească.

Semnificația pomului de Crăciun este deciaceea de viață veșnică. Însuși Mântuitorul a binecuvântat bradul să nu-și piardă verdeața frunzelor.

