UE vrea să elimine pliculețele de plastic cu sare, piper sau sos din restaurante și hoteluri. Când intră în vigoare noua regulă

23 ian. 2026, 13:59, Actualitate
UE vrea să elimine pliculețele de plastic cu sare, piper sau sos din restaurante și hoteluri. Când intră în vigoare noua regulă

Uniunea Europeană are în plan să elimine pliculețele de plastic care conțin sare, piper, sos, precum și alte ingrediente și care se găsesc, de obicei, în restaurante și în hoteluri. De asemenea, există în vedere și renunțarea la recipientele mici umplute cu produse de îngrijire care se găsesc la cazare.

Uniunea Europeană este pe cale să schimbe unele dintre regulile referitoare la modul în care sunt oferite diverse produse clienților din restaurante și hoteluri. Începând cu luna august 2026, există în plan ca pliculețele de plastic cu sare, piper, sos sau alte ingrediente să nu mai fie oferite pe masă, cu scopul de a reduce risipa de plastic. De asemenea, același aspect va fi valabil și în cazul recipientelor în care se găsesc produse de îngrijire, la cazare.

UE vrea să elimine pliculețele de plastic cu sare, piper sau sos din restaurante și hoteluri. Când intră în vigoare noua regulă

UE vrea să elimine pliculețele de plastic cu sare, piper sau sos din restaurante și hoteluri / foto: Envato

Pliculețele de plastic cu diverse ingrediente urmează să fie eliminate treptat

Se dorește ca această eliminare să fie îndeplinită treptat. După ce paiele pentru suc au fost interzise, măsura vizează, acum, pliculețele de plastic ce conțin ingrediente precum sare, piper, sosuri, zahăr, miere etc. În unele dintre restaurantele din București, de pildă, sunt folosite, deja, recipiente reutilizabile.

„Este un regulament. Se aplică ca atare, nu necesită o transpunere în legislaţia naţională, deci aşa cum arată el acum, aşa se va şi aplica. Este doar pentru plastic, dar să nu uităm că multe ambalaje, de la pahare de cafea şi până la pliculeţele de diferite condimente sunt dublate cu o peliculă de plastic. Li se va aplica şi lor”, a precizat Raul Pop, expert în economie circulară, potrivit Observatornews.ro.

UE vrea să elimine pliculețele de plastic cu sare, piper sau sos din restaurante și hoteluri. Când intră în vigoare noua regulă

Pliculețele cu zahăr se oferă în diverse localuri, la masă / foto: Envato

Mâncare la pachet în propria casoletă

Deși poate fi o grijă în plus pentru personalul care se ocupă de servirea clienților, pentru un local ar putea reprezenta o economie. De asemenea, unii dintre hotelieri s-au gândit, deja, cum să nu mai facă risipă. De exemplu, la unele cazări, turiștii pot folosi produsele direct din dispensere, fără să mai aibă cum să își însușească în bagaj sticluțele cu produsele de îngrijire. Astfel de măsuri sustenabile sunt, deja, adoptate de multe lanțuri hoteliere internaționale. De asemenea, legislația europeană va dori, până în 2027, să impună localurilor din România să ofere clienţilor posibilitatea de a-şi lua mâncarea la pachet în propriile caserole.

Sursă foto: Shutterstock / Envato

