Prima pagină » Actualitate » Care sunt cele mai bine plătite locuri de muncă din Italia. Mecanicii și electroniștii câștigă aproape cât experții IT

12 nov. 2025, 14:54, Actualitate
Care sunt cele mai bine plătite locuri de muncă din Italia. Mecanicii și electroniștii câștigă aproape cât experții IT
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

În Italia, piața muncii înregistrează o creștere a cererii pentru profesioniști cu diplomă de liceu, în special în sectoarele strategice care oferă salarii competitive și perspective de carieră atractive.

Potrivit Impresamia, tendința aceasta reflectă nevoile unei economii tot mai specializate și avansate din punct de vedere tehnologic.

Astfel, printre cele mai bine plătite locuri de muncă din Italia pentru absolvenții de liceu sunt roluri în sectoarele tehnologiei, tehnic și vânzărilor. Experții IT sunt foarte căutați, cu salarii medii între 30.000-35.000 de euro pe an, datorită digitalizării crescânde a afacerilor.

În sectorul industrial, tehnicienii mecanici și electronici sunt foarte solicitați, îndeosebi în regiuni cu o prezență puternică în producție, precum Lombardia, Piemont și Emilia-Romagna. Aceste profiluri tehnice pot să ofere salarii între 28.000 și 33.000 de euro pe an.

Tehnicienii de vânzări și cei din serviciile turistice se confruntă cu o cerere însemnată, mai ales în zonele metropolitane și regiunile turistice. Salariile medii pentru aceste poziții sunt de aproximativ 25.000-30.000 de euro pe an, plus stimulente legate de performanță.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Serviciile sociale și de sănătate sunt un alt sector în creștere. Lucrătorii sociali și profesioniștii din domeniul sănătății calificați pot să acceseze posturi stabile și bine plătite, iar asta datorită investițiilor publice în aceste domenii.

Ca să accesezi cele mai bine plătite locuri de muncă cu o diplomă de liceu, formarea continuă și dezvoltarea competențelor sunt esențiale. Cursurile de specializare, programele de formare profesională și certificările tehnice pot face diferența în obținerea unor poziții înalte. Și competențele lingvistice și digitale sunt tot mai căutate de companiile italiene și internaționale, dând valoare profilului profesional al candidaților.

