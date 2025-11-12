Ce pedeapsă a primit un român din Italia care a furat două perechi de șosete: „Îmi cer scuze, îmi era frig”

Un român a furat două perechi de șosete dintr-un magazine din Italia și a fost judecat în regim de urgență. Acesta a fost condamnat apoi la opt luni de închisoare și a primit o amendă de 300 de euro.

Astfel, Marius B., în vârstă de 34 de ani, a fost arestat în dimineața zilei e joi, 23 octombrie, după ce a fost prins furând șosete dintr-un magazine aflat în orașul Pordenone din Italia, scrie messaggeroveneto.it.

La data de 25 octombrie, el a fost adus în fața judecătoruluui unic al Tribunalului din Pordenone, Alberto Rossi, pentru confirmarea arestului și procedul în procedură rapidă.

Astfel, în timpul audierii, bărbatul a făcut declarații spontane, cerându-și scuze pentru fapta comisă și explicând că a fost determinat să comită furtul din cauza frigului de afară.

„Îmi cer scuze, îmi era frig”, a spus el.

Judecătorul a acceptat propunerea de recunoaștere a vinovăției și a dat o pedeapsă de opt luni de închisoare și o amendă de 300 de euro.

Totodată, bărbatului i-a fost impusă și măsura preventivă a interdicției de a rămâne în provincia Pordenone. În sala de judecată a fost prezent și responsabilul magazinului jefuit, care a dat declarații.

Conform reconstituirii făcute de Parchet, care a contestat un furt consumat și unul tentat, bărbatul adunase deja mai multe articole de îmbrăcăminte, pe care le-a ascuns în rucsac și în buzunarele hainei.

Observat fiind de angajați, bărbatul a încercat să lase bunurile printre rafturi, dar a fost oprit și percheziționat de polițiști. În rucsacul lui au fost găsite două perechi de șosete, obiecte care au stat la baza acuzației de furt consumat.

În afara magazinului, un conațional în vârstă de 47 de ani a fost denunțat pentru tăinuire, acesta fiind prins cu o geacă și o geantă asupra sa.

Autorul recomandă:

Românca din Italia care trăiește exact ca o fantomă. Vecinii o consideră inexistentă

„Țara românilor” din Europa care oferă 2.500 de euro tinerilor sub 35 de ani care vor să devină șoferi de TIR. Cât câștigi lunar din această meserie