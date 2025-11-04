Care sunt țările în care oamenii sunt cei mai conectați cu natura. Pe ce loc se află România în acest studiu

Experții au dezvăluit care sunt țările în care oamenii sunt cei mai conectați cu natura. Este vorba despre un studiu în care se află și România, dar și alte țări din Europa.

Astfel, un nou studiu a scos la iveală țările în care oamenii sunt cei mai conectați cu natura, precum și țările care se află la polul opus. Acest studiu a fost creat de experți de la Universitatea din Derby, care au analizat date din 61 de țări, notează Daily Mail.

Conform rezultatelor, persoanele din Nepal sunt cele mai conectate la natură. La polul opus însă se află Spania, țara care este considerată ca fiind cu oameni care sunt cel mai puțin conectați la natură.

Pentru a crea acest top inedit, experții au analizat mai mulți factori. Ei au creat și un top cu statele în care oamenii sunt cel mai puțin conectați la natură.

Profesorul Miles Richardson, autorul principal al studiului, spune că aceste concluzii „spun o poveste clară”.

„Clasamentele de mai jos spun o poveste clară,” a declarat prof. Richardson. „Țări precum Nepal, Iran și Africa de Sud se află în fruntea listei când vine vorba de conexiunea cu natura. Între timp, multe state prospere, inclusiv Germania, Canada, Japonia și Marea Britanie, se află aproape de coadă.”

Expresia „conexiune cu natura” reflectă legătura cognitivă și emoțională a unei persoane cu lumea naturală.

„Nivelurile mai ridicate de conexiune cu natura sunt asociate cu o stare de bine sporită și cu unele comportamente mai prietenoase față de mediu. Precum și cu atitudini pozitive față de natură,” au notat cercetătorii în studiul publicat în revista Ambio.

Până la ora actuală, majoritatea studiilor s-au concentrat asupra conexiunii cu natura la nivel individual. Ca să clarifice situația, cercetătorii au analizat date de la 56.968 de persoane din 61 de țări.

Rezultatele au indicat faptul că „multe națiuni sunt în urmă”, conform profesorului Richardson. Nepal ocupă primul loc în top, fiind cea mai conectată țară cu natura, urmat de Iran, Africa de Sud, Bangladesh și Nigeria.

La polul opus, avem Spania, țara cea mai puțin conectată țară cu natura, urmată de Japonia, Israel, Germania, Canada, Olanda și Marea Britanie.

În acest studiu, România ocupă locul 24 în topul țărilor în care există o conexiune cu natura mai scăzută, după Austria, care ocupă locul 23, și înainte de Portugalia.

Iar pentru a înțelege cauzele acestor diferențe între state, cercetătorii au analizat mai mulți factori. Printre ei, se numără urbanizarea, biodiversitatea, spiritualitatea și atitudinile față de știință.

Analiza indică faptul că urbanizarea și ușurința de a crea afaceri sunt cei mai puternici predictor negativi ai conexiunii cu natuta.

„Acești factori reflectă o orientare către eficiență, creștere și infrastructură. Adesea în detrimentul contactului cu natura și al biodiversității,” a explicat Richardson pe blogul său.

Iar cei mai puternici predictori pozitivi au fost spiritualitatea și convingerea că societatea se bazează prea mult pe știință.

„Aceste valori sugerează că legătura cu natura înflorește acolo unde oamenii caută un sens mai profund și păstrează un sentiment de reverență sau rezonanță emoțională față de lumea naturală,” susține Richardson.

Autorul recomandă:

România este menționată printre cele șapte țări din UE care alimentează Moscova. Cu cât s-a mărit importul de energie din Rusia în ultimul an