Prima pagină » Actualitate » Cartea electronică de identitate, un eșec pe bani PNRR. Doar 2,3 milioane de români au noul buletin. Județele cu rată ridicată de refuz

Cartea electronică de identitate, un eșec pe bani PNRR. Doar 2,3 milioane de români au noul buletin. Județele cu rată ridicată de refuz

Cartea electronică de identitate, un eșec pe bani PNRR. Doar 2,3 milioane de români au noul buletin. Județele cu rată ridicată de refuz
Galerie Foto 3
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cartea electronică de identitate (CEI) a putut fi solicitată încă din data de 20 martie 2025. Însă, la peste un an de la extinderea CEI la nivel național, doar 2,3 milioane de români au ales noul buletin. Aceștia reprezintă 92% dintre cei care și-au făcut pentru prima oară sau și-au reînnoit actul de identitate. Altfel, reducerea numărului de beneficiar a condus la pierderea a peste 21 de milioane de euro din PNRR, fonduri care fuseseră alocate implementării noilor buletine. Există și un top al județelor în care cetățenii au preferat vechiul buletin, iar datele se află mai jos.

Buletinele electronice sunt gratuite prin PNRR până la sfârșitul lunii august 2026. Din septembrie, Guvernul trebuie să asigure finanțarea din alte surse. Cele mai multe preferințe pentru vechiul buletin s-au înregistrat în județele Tulcea, Argeș, Ialomița și Buzău. Noua carte electronică de identitate va înlocui treptat actualul buletin până în august 2031.

Sondaj Gândul

Credeți că redeschiderea centralelor pe cărbune este soluția pentru a depăși criza energetică?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Cartea electronică de identitate, un eșec pe bani PNRR. Doar 2,3 milioane de români au noul buletin. Județele cu rată ridicată de refuz

Cartea electronică de identitate, un eșec pe bani PNRR. Sursă foto: Mediafax Foto

În perioada martie 2025 – iulie 2026, circa 92% dintre românii care și-au făcut pentru prima oară sau și-au reînnoit buletinul au ales cartea electronică de identitate. Datele au fost analizate pe județe de Profit.ro.

Tulcea are cea mai mare pondere a celor care au ales buletinul simplu, fără cip, cu 19,14%. Urmează Argeș, cu 16,51%, Ialomița, cu 16,10%, și Buzău, cu 15,54%. În București, de pildă, 8,75% au ales buletinul simplu.

România a pierdut bani din PNRR

Proiectul pilot pentru buletinele electronice a început în Cluj, în 2021. Extinderea la nivel național era planificată până la finalul lui 2023. În realitate, emiterea în București și în restul țării a început abia în aprilie-mai 2025, cu un an înainte de încheierea PNRR.

Până la sfârșitul lui august, Guvernul trebuia să emită gratuit 5 milioane de cărți electronice de identitate. Finanțarea PNRR pentru acest program este de 70 de milioane de euro. Guvernul Bolojan a redus anul trecut numărul beneficiarilor de la 5 milioane la 3,5 milioane. Astfel, 1,5 milioane de cărți electronice nu mai sunt finanțate prin PNRR. România a pierdut, astfel, 21 de milioane de euro din fondurile alocate proiectului. Ulterior, ținta a fost redusă din nou. România a stabilit ca doar 2,1 milioane de cărți electronice să fie emise prin finanțarea PNRR.

Noua variantă a PNRR prevede 29,4 milioane de euro pentru CEI. România a pierdut astfel 57% din finanțarea inițială, fiind vorba despre peste 40 de milioane de euro. Implementarea întârziată a fost însoțită și de probleme în dotarea instituțiilor cu echipamente pentru citirea noilor acte.

Ulterior, posesorii CEI au reclamat probleme în relația cu instituțiile. Unele autorități nu au echipamente pentru citirea noilor acte. Altele cer documente deja disponibile electronic sau solicită prezența la ghișeu. În urma acestor situații, au apărut propuneri legislative pentru ca instituțiile să verifice direct datele din registrul național, fără să mai ceară copii după buletin.

Sursă foto: Mediafax Foto

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Grindeanu anunță convocarea de urgență a Parlamentului pentru a modifica legea integrității în acord cu decizia CCR. Ce spune despre „amendamentul Fritz”
17:28
Grindeanu anunță convocarea de urgență a Parlamentului pentru a modifica legea integrității în acord cu decizia CCR. Ce spune despre „amendamentul Fritz”
VIDEO Incendiu de proporții la o hală de deșeuri și mase plastice din județul Prahova. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert
17:26
Incendiu de proporții la o hală de deșeuri și mase plastice din județul Prahova. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert
FLASH NEWS Bolojan refuză să răspundă de ce statul român nu-și plătește olimpicii
16:10
Bolojan refuză să răspundă de ce statul român nu-și plătește olimpicii
STATISTICĂ Consumul de energie electrică al populației a scăzut cu 11,8% în primele 6 luni ale anului. Ce se întâmplă cu producția din hidrocentrale
16:00
Consumul de energie electrică al populației a scăzut cu 11,8% în primele 6 luni ale anului. Ce se întâmplă cu producția din hidrocentrale
EXCLUSIV Scenariul lui Cristoiu: Dominic Fritz ar putea pleca și din conducerea USR după decizia CCR care i-ar putea lua mandatul de primar
15:43
Scenariul lui Cristoiu: Dominic Fritz ar putea pleca și din conducerea USR după decizia CCR care i-ar putea lua mandatul de primar
ALERTĂ Culturi calamitate în Dolj. Irigațiile sunt în continuare oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării
15:36
Culturi calamitate în Dolj. Irigațiile sunt în continuare oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării
Mediafax
Politicienii germani vor să schimbe legea care „îi protejează” de insulte
Digi24
Hacker inventiv, prins în Sinaia cu numere de înmatriculare diplomatice: Șoferul avea montat un sistem prin care plăcuțele se roteau
Cancan.ro
Ei sunt frații care s-au înecat în Olimp. Ce mesaj i-au trimis Vlad și Ionuț mamei lor, înainte de tragedie
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Adevarul
Anomalie pe piața energetică. De ce produc prosumatorii cu fotovoltaice energie record abia după oprirea Reactorului 2
Mediafax
CCR A DECIS pe Legea integrității! Ce se întâmplă cu prevederea privind PARTENERII demnitarilor
Click
Doi frați de 17 și 19 ani s-au înecat la Olimp, sub privirile surorii lor. Ce fotografie i-au trimis mamei cu 30 de minute înainte
Digi24
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă și cine a sunat la urgențe
Cancan.ro
Cei 3 pești aparent sănătoși, care însă ne distrug creierul. Vlad Ciurea trage un semnal de ALARMĂ
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice și-a făcut Andreea Popescu după divorțul de Rareș Cojoc! „Mi-a căzut părul enorm”. Fanii nu o mai recunosc!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum arată Ferrari CZ26, cel mai nou model UNICAT realizat de italieni?
Descopera.ro
De ce Carol al II-lea nu a putut salva România?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mesaj pe ușa unui vecin: Felicitări! Nu știu ce-i faci soției tale…
Descopera.ro
Fazani, diplomați și gloanțe. Vânătorile lui Ceaușescu care ascundeau și riscuri
FLASH NEWS Ce a decis CCR, în premieră, în legătură cu limitele de competență ale Guvernului demis. Explicațiile lui Toni Neacșu
19:01
Ce a decis CCR, în premieră, în legătură cu limitele de competență ale Guvernului demis. Explicațiile lui Toni Neacșu
REACȚIE Fostul președinte al Academiei Române desființează informațiile false despre Mihai Viteazul, cu ocazia comemorării marelui domnitor
18:57
Fostul președinte al Academiei Române desființează informațiile false despre Mihai Viteazul, cu ocazia comemorării marelui domnitor
FINANCIAR Financial Times: Inteligența Artificială a creat o nouă generație de miliardari în Silicon Valley. Pe ce își cheltuiesc averile
18:55
Financial Times: Inteligența Artificială a creat o nouă generație de miliardari în Silicon Valley. Pe ce își cheltuiesc averile
RĂZBOI Ce se întâmplă dacă Vladimir Putin atacă un stat NATO. Alianța a elaborat un plan de război cu Rusia
18:29
Ce se întâmplă dacă Vladimir Putin atacă un stat NATO. Alianța a elaborat un plan de război cu Rusia
FLASH NEWS USR acuză Curtea Constituțională că ar face jocurile PSD-ului, după decizia privind „amendamentul Fritz”
18:13
USR acuză Curtea Constituțională că ar face jocurile PSD-ului, după decizia privind „amendamentul Fritz”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 18 august, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
18:03
Marius Tucă Show începe marți, 18 august, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu

Cele mai noi

Trimite acest link pe