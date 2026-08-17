Cartea electronică de identitate (CEI) a putut fi solicitată încă din data de 20 martie 2025. Însă, la peste un an de la extinderea CEI la nivel național, doar 2,3 milioane de români au ales noul buletin. Aceștia reprezintă 92% dintre cei care și-au făcut pentru prima oară sau și-au reînnoit actul de identitate. Altfel, reducerea numărului de beneficiar a condus la pierderea a peste 21 de milioane de euro din PNRR, fonduri care fuseseră alocate implementării noilor buletine. Există și un top al județelor în care cetățenii au preferat vechiul buletin, iar datele se află mai jos.

Buletinele electronice sunt gratuite prin PNRR până la sfârșitul lunii august 2026. Din septembrie, Guvernul trebuie să asigure finanțarea din alte surse. Cele mai multe preferințe pentru vechiul buletin s-au înregistrat în județele Tulcea, Argeș, Ialomița și Buzău. Noua carte electronică de identitate va înlocui treptat actualul buletin până în august 2031.

Sondaj Gândul Credeți că redeschiderea centralelor pe cărbune este soluția pentru a depăși criza energetică? NU ȘTIU / NU RĂSPUND

NU

DA Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

În perioada martie 2025 – iulie 2026, circa 92% dintre românii care și-au făcut pentru prima oară sau și-au reînnoit buletinul au ales cartea electronică de identitate. Datele au fost analizate pe județe de Profit.ro.

Tulcea are cea mai mare pondere a celor care au ales buletinul simplu, fără cip, cu 19,14%. Urmează Argeș, cu 16,51%, Ialomița, cu 16,10%, și Buzău, cu 15,54%. În București, de pildă, 8,75% au ales buletinul simplu.

România a pierdut bani din PNRR

Proiectul pilot pentru buletinele electronice a început în Cluj, în 2021. Extinderea la nivel național era planificată până la finalul lui 2023. În realitate, emiterea în București și în restul țării a început abia în aprilie-mai 2025, cu un an înainte de încheierea PNRR.

Până la sfârșitul lui august, Guvernul trebuia să emită gratuit 5 milioane de cărți electronice de identitate. Finanțarea PNRR pentru acest program este de 70 de milioane de euro. Guvernul Bolojan a redus anul trecut numărul beneficiarilor de la 5 milioane la 3,5 milioane. Astfel, 1,5 milioane de cărți electronice nu mai sunt finanțate prin PNRR. România a pierdut, astfel, 21 de milioane de euro din fondurile alocate proiectului. Ulterior, ținta a fost redusă din nou. România a stabilit ca doar 2,1 milioane de cărți electronice să fie emise prin finanțarea PNRR.

Noua variantă a PNRR prevede 29,4 milioane de euro pentru CEI. România a pierdut astfel 57% din finanțarea inițială, fiind vorba despre peste 40 de milioane de euro. Implementarea întârziată a fost însoțită și de probleme în dotarea instituțiilor cu echipamente pentru citirea noilor acte.

Ulterior, posesorii CEI au reclamat probleme în relația cu instituțiile. Unele autorități nu au echipamente pentru citirea noilor acte. Altele cer documente deja disponibile electronic sau solicită prezența la ghișeu. În urma acestor situații, au apărut propuneri legislative pentru ca instituțiile să verifice direct datele din registrul național, fără să mai ceară copii după buletin.

Sursă foto: Mediafax Foto