Adio, copii după buletin? Românii cu cărți de identitate electronice ar putea scăpa de birocrație și de „dosarul cu șină”

Un nou proiect de lege propune interzicerea copiilor după buletinul electronic. Dacă măsura primește votul final, instituțiile care mai cer astfel de hârtii vor plăti amenzi de până la 3.000 de lei.

Propunerea prevede ca identitatea și domiciliul să fie verificate doar prin Registrul Național de Evidență a Persoanelor. Autoritățile nu vor mai avea dreptul să solicite sau să păstreze copii după buletin. Această sarcină trece de la cetățean la instituție. Proiectul a apărut după ce sute de români cu buletine electronice au raportat probleme majore pe platforma „Fără Hârtie”.

Din martie 2026, o regulă internă obligă funcționarii de la evidența persoanelor să verifice singuri datele de stare civilă în sistem. Astfel, prezentarea certificatelor de naștere sau de căsătorie nu mai este necesară dacă informațiile există deja în baza de date.

Soluții pentru problemele sesizate de cetățeni

Platforma guvernamentală a adunat sute de sesizări despre dificultățile posesorilor de buletine noi. Oamenii s-au plâns că statul cere în continuare certificate de divorț vechi sau extrase de carte funciară, deși deține deja aceste informații în propriile registre. Proiectul vrea să rezolve aceste situații prin conectarea obligatorie a instituțiilor la un sistem comun de date.

Progresele apar treptat în mai multe domenii esențiale. Băncile au deja acces la sistem și nu mai cer adeverințe de domiciliu, iar notarii testează un mecanism similar pentru simplificarea procedurilor. De asemenea, funcționarii interoghează direct baza de date a Cadastrului pentru a verifica adresa, fără să mai ceară extrasul pe hârtie de la proprietar.

Prima carte electronică de identitate este gratuită pentru persoanele de peste 14 ani până la data de 1 iulie 2026, iar fondurile sunt asigurate din PNRR.

