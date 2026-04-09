Schimbări în cazul buletinului electronic. Nicio autoritate nu va mai solicita cetățenilor anumite documente. Ce arată un proiect

Schimbări în cazul buletinului electronic. Un nou proiect legislativ arată că nicio autoritate nu va mai solicita cetățenilor anumite documente, precum copie după buletin sau dovada adresei de domiciliu. Toate aceste informații vor fi verificate prin Registrul național de evidență a persoanelor.

Această nouă schimbare este propusă în cadrul unui proiect legislativ al actualei puteri. De menționat faptul că o parte dintre persoanele care au intrat în posesia buletinelor electronice au făcut sesizări către Guvern în urma unor probleme în relație cu statul și alte autorități. Astfel de sesizări au fost depuse online pe platforma fara-hartie.gov.ro.

Schimbări în cazul buletinului electronic

Ce arată propunerea legislativă

Pentru că unele dintre autorități nu dispun de echipamentele necesare pentru a citi buletinele electronice, cetățenii ajung să se prezinte ei cu documentele deja încărcate electronic în sistem. Altfel, unii cetățeni și chiar angajatori ajung să fie solicitați să se prezinte la ghișeu, scrie Profit.ro.

„Deși cadrul normativ privind simplificarea administrativă a fost dezvoltat în ultimii ani, sarcina de a proba date pe care statul le deține sau le poate verifica direct continuă să fie transferată, în mod frecvent, asupra cetățeanului. În practică, persoana este obligată să fotocopieze, să scaneze, să transmită sau să depună înscrisuri pentru confirmarea unor informații care se regăsesc deja în registre publice oficiale.

Această practică întreține o birocrație redundantă și este contrară obiectivului de modernizare a administrației publice, întrucât menține formalisme inutile în locul utilizării mecanismelor legale de verificare directă a datelor”, arată autorii proiectului.

Autoritățile și instituțiile publice au obligația de a verifica, prin accesarea Registrului național de evidență a persoanelor, informații privind identitatea și/sau domiciliul ori reședința unui cetățean, atunci când există această necesitate. De asemenea, potrivit propunerii legislative, se va interzice atât solicitarea, cât și reținerea copiei actului de identitate.

Amenzi de mii de lei

În condițiile în care aceste aspecte nu sunt respectate, atunci poate fi aplicată o amendă cuprinsă între 2.000 și 3.000 de lei.

De menționat faptul că propunerea legislativă introduce o nouă categorie de beneficiari ai datelor din registru. În acest sens, aceștia sunt:

  • instituții publice;
  • organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale;
  • persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică.

Pe platforma mai sus menționată au fost semnalate 21 de probleme principale. De asemenea, de menționat fapul că serviciul electronic de stabilire a reședinței pentru posesorii de CEI se află în curs de implementare. Potrivit sursei, termenul implementării ar fi finalul lunii mai 2026.

