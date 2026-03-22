Căruță lovită de tren la Miercurea Ciuc. Un mort și 4 răniți, dintre care 3 minori. Elicopter SMURD trimis la fața locului

Tragedie la Miercurea Ciuc. O căruță a fost lovită de tren, rezultând un mort și 4 răniți, printre ei 3 copii. Aceștia sunt evaluaţi medical la locul unde duminică după-amiază a avut loc teribilul accident feroviar. În zonă au fost trimise echipaje de pompieri, ambulanţe şi un elicopter SMURD. Traficul feroviar este oprit complet.

O persoană a murit, o alta a fost transportată la spital, iar 3 minori sunt evaluați medical, după ce o căruţă în care se aflau mai mulţi oameni a fost lovită de un tren, scrie News.ro.

Traficul feroviar a fost oprit și se va relua după ora 18.30

Potrivit Inspectoratului pentru situaţii de Urgenţă, în zona afectată au fost trimise mai multe echipaje de pompieri, ambulanţe şi un elicopter SMURD. Poliţia Română relatează că traficul feroviar pe magistrala CF 400 este oprit în Miercurea Ciuc, autorităţile estimând reluarea circulaţiei după ora 18.30.

La sosirea echipajelor de intervenție, una dintre victime era deja decedată. Un adult a fost preluat și transportat la spital cu autospeciala pentru transport victime multiple. Alți 3 minori au fost evaluați la fața locului de echipajele SAJ Miercurea Ciuc. Sursa citată a informat că în sprijinul echipajelor a fost trimis şi un elicopter SMURD, care l-a preluat pe unul dintre minori.

Căruță lovită la o trecere de nivel, pe o arteră secundară

La locul accidentului s-au deplasat 3 echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Miercurea Ciuc, cu o autospecială de stingere, una de descarcerare și autospeciala pentru transport personal și victime multiple. De asemenea, au intervenit două echipaje Serviciului de Ambulanță Județean Harghita. Cercetările sunt în curs pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că un tren care se deplasa pe relaţia Siculeni – Braşov a lovit căruţa, la o trecere la nivel cu calea ferată, de pe o arteră secundară.

AUTORUL RECOMANDĂ

Tragedie în cartierul Băneasa din București. Copil de 5 ani, mort după ce a căzut de la etajul 9

Miracolul din Chiajna. Povestea tânărului care a supraviețuit după ce a fost călcat de tren. „Era sfărâmat cu totul”

Recomandarea video

Citește și

TURISM Unde trăiești cel mai bine, acum, în 2026. Ce arată un top internațional și unde se situează România
17:48
Unde trăiești cel mai bine, acum, în 2026. Ce arată un top internațional și unde se situează România
ENERGIE Tăvălugul scumpirii nu se mai oprește. Economist: Carburanții ar putea ajunge la 12-13 lei litru/Mi-e teamă că nici UE nu are bani să rezolve problema
17:41
Tăvălugul scumpirii nu se mai oprește. Economist: Carburanții ar putea ajunge la 12-13 lei litru/Mi-e teamă că nici UE nu are bani să rezolve problema
UTILE Aparatul din apartament pentru care plătești 50 lei în fiecare lună. Acest electrocasnic consumă într-un minut cât 6 becuri aprinse simultan
16:59
Aparatul din apartament pentru care plătești 50 lei în fiecare lună. Acest electrocasnic consumă într-un minut cât 6 becuri aprinse simultan
ȘTIINȚĂ Ce arată un studiu despre comportamentul țânțarilor. Când decid să te atace, de fapt
16:44
Ce arată un studiu despre comportamentul țânțarilor. Când decid să te atace, de fapt
INEDIT Cioban plătit regește în România. Un crescător de oi caută păstor și oferă beneficii greu de refuzat. Care este oferta de salariu
15:54
Cioban plătit regește în România. Un crescător de oi caută păstor și oferă beneficii greu de refuzat. Care este oferta de salariu
ULTIMA ORĂ Tragedie în cartierul Băneasa din București. Copil de 5 ani, mort după ce a căzut de la etajul 9
15:45
Tragedie în cartierul Băneasa din București. Copil de 5 ani, mort după ce a căzut de la etajul 9
Mediafax
Alimentul mai periculos decât fumatul. Un medic dezvăluie principala cauză a morții premature
Digi24
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
Cancan.ro
Elena Gheorghe, distrusă! A făcut anunțul cu lacrimi în ochi: 'Despărțirile sunt cumplite'
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Adevarul
A fost Călin Georgescu agent al Securității? Stejărel Olaru: „S-a înconjurat de o armată întreagă de securiști vechi și noi”
Mediafax
Administrația Trump începe să planifice potențiale discuții de pace cu Iranul, deși se așteaptă ca luptele să continue încă câteva săptămâni
Click
Cum a construit un român o casă cu structură din lemn vechi de 100 de ani: „Nu doream să ajungă pe foc”
Digi24
Internaționala populistă se prăbușește. Războiul lui Trump contra Iranului a aruncat în aer alianța MAGA cu extrema dreaptă din Europa
Cancan.ro
Rareș Cojoc și Andreea Popescu s-au împăcat, de dragul copiilor. Fericirea celor mici primează
Ce se întâmplă doctore
Pariu că nu o recunoști! Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală majoră
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Cum recunoaștem un psihopat? „Personalitățile întunecate” există peste tot, spune un psiholog
FLASH NEWS Încă o țară anunță măsuri drastice pentru a controla prețurile combustibililor la pompă. Ce soluții a găsit Macedonia de Nord
18:16
Încă o țară anunță măsuri drastice pentru a controla prețurile combustibililor la pompă. Ce soluții a găsit Macedonia de Nord
NEWS ALERT Lovitură diplomatică! Nicușor Dan s-a dus până la Bruxelles ca să se vadă cu vicepremierul României, Oana Gheorghiu. Ce au discutat cei doi
18:11
Lovitură diplomatică! Nicușor Dan s-a dus până la Bruxelles ca să se vadă cu vicepremierul României, Oana Gheorghiu. Ce au discutat cei doi
NEWS ALERT Iranul amenință că va închide complet Strâmtoarea Ormuz dacă SUA îi atacă centralele electrice. Noi amenințări pentru țările care găzduiesc baze americane, inclusiv pentru România
17:36
Iranul amenință că va închide complet Strâmtoarea Ormuz dacă SUA îi atacă centralele electrice. Noi amenințări pentru țările care găzduiesc baze americane, inclusiv pentru România
NEWS ALERT Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă: „Pragul de 10 lei/litru devine noua bază”/„Motorina ieftină nu mai este un scenariu credibil”
17:25
Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă: „Pragul de 10 lei/litru devine noua bază”/„Motorina ieftină nu mai este un scenariu credibil”
PODCAST ALTCEVA Alin Comșa, despre profeția lui Constantin Brâncuși, la podcast „Altceva”: „Arta este condiția de a trăi”
17:18
Alin Comșa, despre profeția lui Constantin Brâncuși, la podcast „Altceva”: „Arta este condiția de a trăi”
APĂRARE Avioanele SUA din România au efectuat a doua misiune de realimentare, în drum spre Orientul Mijlociu
17:11
Avioanele SUA din România au efectuat a doua misiune de realimentare, în drum spre Orientul Mijlociu

