Căruță lovită de tren la Miercurea Ciuc. Un mort și 4 răniți, dintre care 3 minori. Elicopter SMURD trimis la fața locului

Tragedie la Miercurea Ciuc. O căruță a fost lovită de tren, rezultând un mort și 4 răniți, printre ei 3 copii. Aceștia sunt evaluaţi medical la locul unde duminică după-amiază a avut loc teribilul accident feroviar. În zonă au fost trimise echipaje de pompieri, ambulanţe şi un elicopter SMURD. Traficul feroviar este oprit complet.

O persoană a murit, o alta a fost transportată la spital, iar 3 minori sunt evaluați medical, după ce o căruţă în care se aflau mai mulţi oameni a fost lovită de un tren, scrie News.ro.

Traficul feroviar a fost oprit și se va relua după ora 18.30

Potrivit Inspectoratului pentru situaţii de Urgenţă, în zona afectată au fost trimise mai multe echipaje de pompieri, ambulanţe şi un elicopter SMURD. Poliţia Română relatează că traficul feroviar pe magistrala CF 400 este oprit în Miercurea Ciuc, autorităţile estimând reluarea circulaţiei după ora 18.30.

La sosirea echipajelor de intervenție, una dintre victime era deja decedată. Un adult a fost preluat și transportat la spital cu autospeciala pentru transport victime multiple. Alți 3 minori au fost evaluați la fața locului de echipajele SAJ Miercurea Ciuc. Sursa citată a informat că în sprijinul echipajelor a fost trimis şi un elicopter SMURD, care l-a preluat pe unul dintre minori.

Căruță lovită la o trecere de nivel, pe o arteră secundară

La locul accidentului s-au deplasat 3 echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Miercurea Ciuc, cu o autospecială de stingere, una de descarcerare și autospeciala pentru transport personal și victime multiple. De asemenea, au intervenit două echipaje Serviciului de Ambulanță Județean Harghita. Cercetările sunt în curs pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că un tren care se deplasa pe relaţia Siculeni – Braşov a lovit căruţa, la o trecere la nivel cu calea ferată, de pe o arteră secundară.

