Un incendiu a mistuit un magazin de la parterul unui bloc din Pantelimon, București. Degajări mari de fum

Un incendiu a izbucnit, sâmbătă după amiază, la un spaţiu comercial aflat la parterul unui bloc din Şoseaua Pantelimon din Capitală, fumul afectând locatarii din imobil. Şapte autospeciale ale pompierilor au fost mobilizate pentru stingerea flăcărilor şi pentru evacuarea persoanelor din bloc, dacă va fi cazul. Flăcările s-au extins pe o suprafaţă de aproximativ 80-100 de metri pătraţi, precum şi la faţada blocului. ISU Bucureşti-Ilfov anunţă că incendiul a fost localizat.

„Fumul a pătruns în scara blocului şi s-a propagat pe toată casa scării. Au fost realizate echipe de căutare-salvare pentru evacuarea locatarilor, dacă situatia o impune”, transmiteau oficialii ISU Bucureşti-Ilfov.

Flăcările s-au extins pe o suprafaţă de aproximativ 80-100 de metri pătraţi, precum şi la faţada blocului, pe aproximativ 5-10 metri pătraţi. La ora transmiterii acestei ştiri, incendiul a fost localizat, informează oficialii ISU Bucureşti-Ilfov.

Nu există pagube în apartamente, doar pe scara și fațada blocului și, evident în magazin. Niciun rănit, dar atacuri de panică care nu au impus intervenția SMURD.