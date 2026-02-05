Prima pagină » Magazin » Satul-fantomă de la malul mării: O singură femeie a rămas să locuiască acolo

Satul-fantomă de la malul mării: O singură femeie a rămas să locuiască acolo

05 feb. 2026
Satul-fantomă de la malul mării: O singură femeie a rămas să locuiască acolo
Numeroase evenimente negative i-au obligat pe localnicii unui sat britanic, cândva bogat, să își abandoneze locuințele peste noapte. Toți, cu excepția unei femei.

Este vorba de Hallsands, un sat feeric de coastă, așezat pe stâncile care vegheau Canalul Mânecii.

Așezarea de poveste din South devon a luat „naștere” în secolul 16, când mulți locuitori își câștigau existența din pescuitul crabilor.

Declinul acestui sat are o poveste interesantă în spate, scrie Express.com. În 1890, inginerul Sir John Jackson a propus un proiect de extindere a șantierului naval de la Keyham, lângă Plymouth.

Materia primă pentru construcții (nisip, pietriș) a fost luată de pe plaja Hallsands: 1.600 de tone de material erau extrase în fiecare zi.

Locuitorii au devenit însă îngrijorați, iar pescarii se temeau că activitatea de extracție va distruge pescuitul de crabi.

Experții le-au dat însă o compensație anuală de 125 de lire, cât să le închidă gura, cel puțin o vreme.

Până în 1900, plaja scăzuse cu până la 3,5 metri, iar furtunile au început să facă dezastru în zonă.

În 1901, o porțiune din dig a fost distrusă, iar unele case au fost avariate.

Noaptea dezastrului din 1917

Mareele de primăvară, care odinioară ajungeau la 20-25 de metri de locuințe, acum se apropiau tot mai mult, iar casele din sudul satului au început să se „macine”.

Unii locuitori au părăsit zona, iar alții au rămas, convinși că digul reconstruit în 1906 îi va proteja de intemperii.

Din păcate, totul s-a schimbat într-o noapte a anului 1917: cei 93 de săteni au rămas captivi într-o furtună îngrozitoare: valurile au distrus casele și oamenii au fugit care-încotro.

Nu a murit nimeni, dar Hallsands a devenit pustiu, cu excepția unei femei, care a decis să rămână acolo.

O singură locuință a rezistat dezastrului, cea a Elizabethei, care a trăit până în 1964. După decesul femeii, locuința ei a fost transformată în casă de vacanță, iar turiștii curioși pot vedea ruinele satului-fantomă Hallsands.



