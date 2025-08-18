Prima pagină » Actualitate » Cât a ajuns să coste un burger, o shaorma sau o clătită cu gem în Vama Veche, în august 2025. Cât plătește un turist pentru o simplă cafea

18 aug. 2025, 09:39, Actualitate
Cât a ajuns să coste un burger, o shaorma sau o clătită cu gem în Vama Veche, în august 2025? Iată cât plătește un turist pentru o simplă cafea sau pentru „meniul zilei”. Vezi mai jos cât trebuie să scoată din buzunar o familie pentru a-și potoli poftele culinare, la mare.

Litoralul românesc a fost arhiplin, în minivacanța de Sfânta Maria. S-au format cozi kilometrice cu autoturisme care au tranzitat zona litoralului și peste 200.000 de turiști au venit la mare, în weekendul trecut.

Vama Veche se află printre stațiunile preferate de mulți turiști. De-a lunul ultimilor ani, prețurile serviciilor și cele pentru consumație s-au aflat pe o pantă ascendentă. De altfel, în anumite zone ale litoralului românesc, tarifele pentru cazare au crescut. De data aceasta, atenția este centrată asupra prețurilor pe care turiștii le plătesc pentru diverse preparate culinare.

La o scurtă privire asupra prețurilor afișate de diverși operatori economici se poate observa că un burger poate să coste aproape 50 de lei, în Vama Veche. De altfel, turiștii care doresc să consume shaorma trebuie să plătească între 30 și 45 de lei, în funcție de local și opțiunea aleasă.

De altfel, turiștii care vor să se înfrupte din clătite cu gem sau cremă de cacao trebuie să plătească între 10 și 35 de lei, în funcție de ingrediente. Pentru o simplă cafea, un turist plătește aproximativ 20 de lei. Un suc are prețul de 15 lei, arată G4Media.

De exemplu, un local din Vama Veche a afișat următoarele prețuri la preparatele pe care le oferă:

  • Kebab de pui – 30 de lei;
  • Kebab de vită – 35 de lei;
  • Kebab mixt – 33 de lei;
  • Kebab Cheese cu pui – 36 de lei;
  • Kebab Cheese cu vită – 40 de lei;
  • Kebab Cheese mixt – 38 de lei;
  • Shaorma cu pui – 35 de lei;
  • Shaorma cu vită – 45 de lei;
  • Shaorma mixtă – 40 de lei;
  • Shaorma Cheese cu pui / vită / mixtă – 40 / 50 / 45 de lei;
  • Shaorma vegetariană – 30 de lei;
  • Souvlaki Grecesc de pui – 37 de lei;
  • Crispy tortilla de pui – 35 de lei;
  • Burger Black Angus – 45 de lei.

