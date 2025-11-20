Cât a dat această româncă pe un kurtoș colac, la Târgul de Crăciun din Craiova. Oamenii sunt revoltați

Târgul de Crăciun de la Craiova și-a deschis porțile vineri seară, 14 noiembrie 2025. Cei prezenți încă din primele momente ale deschiderii au putut fi martori la un real spectacol colorat, cu zăpadă artificială și mii de luminițe și decorațiuni. Până acum sute de mii de români au trecut pe la tarabe. Mulți dintre ei, mai ales cei care nu se află la prima aventură în Capitala Olteniei, au descoperit că prețurile au explodat în 2025 mai ceva ca artificiile.

La fel de mult au urcat și tarifele la cazare. Iată cât a plătit un client pentru un kurtoș colac.

Nu mai puțin de 30 de lei costă un colac unguresc! altfel prețurile se învârt pe aici – 8 lei un mic, 15 lei – 100g ceafă, 15 lei – 100g cotlet, 15 lei – 100g piept de pui sau pulpă… cam toate au 15 lei. Vinul fiert 15 lei / paharul, nu mai e 10, 13 lei ca anul trecut. Prețurile sunt din ce în ce mai mari, au descoperit cunoscătorii.

Conform calculelor turiștilor avizați, bugetul unei familii venite din afara Craiovei, fără cazare, doar bani de bâlci, se apropie de 800 de lei pe zi, la modul economic.

SURSA FOTO – Lucian Popa @ Tik Tok

