Opinia unui vlogger avizat. Prețurile au explodat ca artificiile la Tâgul de Crăciun din Craiova

Craiova, sub mandatele succesive ale Olguței Vasilescu, candidează la târgul european pentru cel mai spectaculos eveniment de Sărbători. Peste 100.000 de oameni au participat la deschiderea de anul acesta a Târgului de Crăciun din Bănie. Printre ei și un vlogger avizat care a oferit o imagine completă a târgului, Marian Borcea, care a comentat critic prețurile, dar a apreciat amploarea evenimentului.

Târgului de Crăciun din Craiova și-a deschis porțile pe 14 noiembrie. Zeci de mii de vizitatori, români și străini, au luat cu asalt orașul încă din prima zi, pentru a vedea sania zburătoare a lui Moș Crăciun, roata imensă, decorațiunile spectaculoase cu tema Spărgătorul de Nuci, zăpada artificială, căsuțele de turtă dulce și focul de artificii impresionant.

Marian Borcea a fost prezent la deschidere și a prezentat primele impresii într-un vlog publicat pe YouTube.

„Tot orașul a ieșit pe stradă. Este eveniment mare. Se deschide în mod oficial Târgul de Crăciun, ce să zic, aglomerație! Multă lume care a venit să vadă”, a spus el la începutul materialului video.

Focul de artificii de la deschidere l-a convins pe acesta să dea un verdict pozitiv.

„Din punctul de vedere al artificiilor, aici, în Craiova, nu se face economie la bani. Un spectacol foarte frumos!”, a adăugat vlogger-ul.

Marian Borcea a prezentat imagini cu decorul, cu deja celebrele balcoane decorate cu ursuleți de pluș și cu tunelul cu mii de luminițe care unește zonele principale ale târgului. Spre deosebire de anul trecut, vloggerul a observat alte decorațiuni de mari dimensiuni, unele păzite de polițiști, și o „poartă” imensă „de gheață” pe care stă Moș Crăciun:

„Tunelul cu luminițe care unește cele două zone principale ale târgului – zona scenei și cealaltă zonă, cu patinoarul și căsuța lui Moș Crăciun și bradul artificial. Ca o noutate observ acest colț cu cerbi, la fel și aceștia sunt păziți de polițiștii locali. Acest iglu este nou, o poartă de gheață pe care stă Moș Crăciun”, a spus el.

Prețurile 2025 Ajuns la zona cu mâncare, Marian a prezentat și o listă cu prețuri, care i s-au părut mai mari decât anul trecut. „8 lei un mic, 15 lei – 100g ceafă, 15 lei – 100g cotlet, 15 lei – 100g piept de pui sau pulpă… cam toate au 15 lei. Vinul fiert 15 lei / paharul, nu mai e 10, 13 lei ca anul trecut. Vă spuneam că prețurile sunt din ce în ce mai mari”, a punctat acesta. Vloggerul a continuat cu prețurile celorlalte produse, unde sarmalele și varza călită costă 10 lei/100g, iar cartofii prăjiți 9 lei/porție. Băuturile (ceai, apă, suc) au prețuri între 10 și 15 lei, iar o turtă dulce ajunge la 20 de lei: „După părerea mea sunt mari, spre foarte mari”, a spus el. În concluzie, deși a recunoscut eforturile organizatorilor, Marian Borcea și-a exprimat dezamăgirea față de ediția din acest an a Târgului de Crăciun din Craiova. El consideră că experiența a fost sub așteptări, comparativ cu anul precedent: „Dragilor cam acesta este târgul. Eu zic că merită dacă aveți copii să veniți aici sau dacă nu aveți să face. Să veniți special din alt oraș pentru acest târg, nu știu, este… mai slab, mult mai slab sau deja încep să mă obișnuiesc să mă obișnuiesc cu ideea”, a punctat Marian, vlogger-ul care a criticat Târgul de Crăciun din Craiova.

