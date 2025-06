Iată cât a plătit o turistă din România pentru 7 creveți în Bulgaria: „De asta trebuie să alegeți All Inclusive”, a spus aceasta.

Bulgaria este, fără doar și poate, una dintre destinațiile de vacanță preferate de români, pe timp de vară, și se pare că, de la un an la altul, numărul celor care aleg să-și petreacă vacanța aici este în continuă creștere. Iar motivele sunt mai multe, însă principalul ar fi prețurile mai ieftine decât pe litoralul românesc, după cum spun cei care aleg să-și petreacă aici concediul. În plus, este o distanță mică față de casă, deci un plus pentru litoralul bulgăresc, căci se ajunge repede în această destinație.

Spre exemplu, pentru a ajunge pe litoralul bulgăresc, la Albena, un turist care pleacă din București trebuie să parcurgă 321 de kilometri, fapt care înseamnă circa 3 ore și jumătate petrecute pe drum. Practic, este mai repede de ajuns decât dacă te-ai duce la Vama Veche.

Prețurile accesibile sunt și ele un plus, având în vedere că vecinii bulgari nu forțează buzunarele turiștilor chiar atât de mult. Cazarea în regim de all inclusive este și ea la mare căutare, iar Bulgaria nu duce lipsă de oferte care mai de care mai atractive.

Dar se pare că nu la fel este povestea și dacă mergi să mănânci la un restaurant bulgăresc. Se pare că pare că prețurile sunt mai mari, potrivit unei turiste din România, care a vizitat Bulgaria, iar porțiile de mâncare nu sunt atât de generoase. De aceea, ea recomandă a se mânca la all inclusive mai bine, decât la un restaurant. Turista româncă și-a comandat sushi, creveți și piure, însă a nemulțumit-o mărimea porțiilor, comparativ cu anul trecut, dar și cu porția de la un restaurant cu specific asiatic de la noi. Ea a primit, de la restaurantul din Bulgaria, 7 creveți și patru bucățele de somon, plus două-trei linguri de piure.

„88 RON a costat ceea ce vedeți în imagini la Happy în Varna. Fără a comanda băutură. Porțiile mi se par mai mici decât anul trecut. Comparativ, la Sushi Terra de pe Calea Dorobanților dau aceeasi sumă pe 8 sushi și orez cu creveți. Diferența e că în București chiar te saturi. Așa că dacă vă tot întrebați dacă să alegeți All Inclusive sau să mâncați în oraș în Bulgaria, eu vă recomand prima variantă. Dacă știți ce hotel să alegeți, și pentru asta am creat acest grup, ca să vă ajut, veți mânca și bine și foarte posibil să ieșiți mai ieftin.”, a spus turista româncă, într-o postare pe Facebook.

sursă foto: Travel in Bulgaria – Călător în Bulgaria

