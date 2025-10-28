Maria a chemat un BOLT și a mers din Pitești în Galați. Cât a plătit pentru cursa de 5 ore

Maria, o femeie din Pitești, a comandat o cursă Bolt cu destinația Galați. Cazul ei a stârnit, însă, valuri de comentarii pe Facebook, după ce pe social media a apărut o captură de ecran cu prețul plătit pentru acest drum – 1.017,70 lei.

Distanța dintre Pitești și Galați este de aproximativ 375 de km, iar timpul parcurs, undeva între 4 și 5 ore, în funcție de trafic și stilul de condus al șioferului.

Reacții împărțite pe Facebook

Comanda a fost plasată la ora 00:36 și indica o destinație neobișnuită pentru un drum de noapte: de pe strada Emanoil Bârzotescu, din Pitești, până în orașul Galați. Pasagera apărea identificată în aplicație sub numele „Maria” și avea rating maxim, 5.0 stele.

Postarea a atras numeroase comentarii pe Facebook, mulți șoferi relatând situații similare.

„Care este faza cu Galați? Sâmbătă seara am primit și eu o comandă din București în Galați, pe 865 de lei, pe la ora 21. Am acceptat și imediat a anulat comanda”, a scris un utilizator. Altcineva a completat: „Simplu, am pățit și eu. Am cerut bani la început – doar jumătate – restul la destinație. Era nepalez și a înțeles”.

Alții au privit întâmplarea cu scepticism: „Dacă îți dă țeapă, ce faci?”, a întrebat o persoană.

Un alt comentariu: „Proștii au postat și alți proști se apucă de vrăjiți de cât de bine se câștigă. Apoi, ne plângem că nu merge treaba. În afară de cei care au mașini de închiriat și speră să prindă fraierul, pe restul chiar nu-i înțeleg”.

Cursele pe distanțe lungi, între orașe aflate la sute de kilometri, sunt destul de rare, de aceea prima dată apar suspiciunile din partea șoferilor, mai cu seamă că au tot fost cazuri de „țepe” date de clienți. În astfel de situații, mulți șoferi acceptă cursa doar dacă sunt convinși că pasagerul este serios și dispus să achite suma integral.

În plus, șoferii de ride-sharing insistă asupra faptului că drumul de întoarcere se face, de cele mai multe ori, pe cont propriu și fără pasageri, ceea ce poate reprezenta o „gaură” financiară.

