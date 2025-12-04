Cât a plătit un român pe 2 ture la carusel și una cu sania VR a lui Moș Crăciun. Prețul pentru 9 minute de distracție

Un român a mers la târgurile de Crăciun din București și nu mică i-a fost mirarea atunci când a văzut cât a plătit pentru două ture la carusel și una cu sania VR a lui Moș Crăciun. Prețul plătit pentru 9 minute de distracție la târg.

Începând cu data de 29 noiembrie 2025, s-au deschis mai multe târguri de Crăciun din București. Aici, vizitatorii se pot bucura de mâncare și produse tradiționale, cozonaci, sarmale, ceafă de porc, mici, cârnați, plăcinte, vin fiert, ciocolată calăd, dar și alte bunătăți. Mai mult, la târg există și atracții potrivite pentru cei mici și pentru cei mari.

Un român a dezvăluit cât a plătit pe două ture la carusel și una cu sania VR a lui Moș Crăciun. Prețul uriaș pentru nouă minute de distracție i-a uimit pe mulți. Mai precis, omul a fost nevoit să scoată din buzunar 100 de lei pentru o distracție de doar nouă minute. Iată de ce!

O tură la carusel costă la târgul de Crăciun din Piața Universității 25 de lei, pentru 3 minute de distracție. Pentru o tură cu sania VR a Moșului, indiferent de proiecția selectată, trebuie să scoți din buzunar suma de 50 de lei, pentru 3 minute de distracție. Astfel, la un calcul simplu, două ture la carusel și o tură la sania VR ajung să coste suma de 100 de lei, pentru 9 minute de distracție. Evidentm suma se înmulțește cu numărul de copii dintr-o familie.

Lucrurile nu arată altfel nici la târgul de Crăciun din Piața Constituției, acolo unde o tură de 3 minute în roata mare costă 30 de lei, iar o tură în roller coaster costă 25 de lei, tot pentru 3 minute de distracție.

Autorul recomandă:

Ce preț are o gogoașă la Târgul de Crăciun din Iași. Prețuri ca în București