Prima pagină » Actualitate » Cât a plătit un român pe 2 ture la carusel și una cu sania VR a lui Moș Crăciun. Prețul pentru 9 minute de distracție

Cât a plătit un român pe 2 ture la carusel și una cu sania VR a lui Moș Crăciun. Prețul pentru 9 minute de distracție

04 dec. 2025, 16:50, Actualitate
Cât a plătit un român pe 2 ture la carusel și una cu sania VR a lui Moș Crăciun. Prețul pentru 9 minute de distracție

Un român a mers la târgurile de Crăciun din București și nu mică i-a fost mirarea atunci când a văzut cât a plătit pentru două ture la carusel și una cu sania VR a lui Moș Crăciun. Prețul plătit pentru 9 minute de distracție la târg.

Începând cu data de 29 noiembrie 2025, s-au deschis mai multe târguri de Crăciun din București. Aici, vizitatorii se pot bucura de mâncare și produse tradiționale, cozonaci, sarmale, ceafă de porc, mici, cârnați, plăcinte, vin fiert, ciocolată calăd, dar și alte bunătăți. Mai mult, la târg există și atracții potrivite pentru cei mici și pentru cei mari.

Un român a dezvăluit cât a plătit pe două ture la carusel și una cu sania VR a lui Moș Crăciun. Prețul uriaș pentru nouă minute de distracție i-a uimit pe mulți. Mai precis, omul a fost nevoit scoată din buzunar 100 de lei pentru o distracție de doar nouă minute. Iată de ce!

O tură la carusel costă la târgul de Crăciun din Piața Universității 25 de lei, pentru 3 minute de distracție. Pentru o tură cu sania VR a Moșului, indiferent de proiecția selectată, trebuie scoți din buzunar suma de 50 de lei, pentru 3 minute de distracție. Astfel, la un calcul simplu, două ture la carusel și o tură la sania VR ajung coste suma de 100 de lei, pentru 9 minute de distracție. Evidentm suma se înmulțește cu numărul de copii dintr-o familie.

Lucrurile nu arată altfel nici la târgul de Crăciun din Piața Constituției, acolo unde o tură de 3 minute în roata mare costă 30 de lei, iar o tură în roller coaster costă 25 de lei, tot pentru 3 minute de distracție.

Autorul recomandă:

Ce preț are o gogoașă la Târgul de Crăciun din Iași. Prețuri ca în București

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Gala Mari Sportivi ProSport 2025 a premiat medalia de aur obținută de echipajul de 8+1 mixt la Campionatul Mondial de canotaj de la Shanghai
17:18
Gala Mari Sportivi ProSport 2025 a premiat medalia de aur obținută de echipajul de 8+1 mixt la Campionatul Mondial de canotaj de la Shanghai
CONTROVERSĂ Sindicaliștii din educație, revoltați de declarațiile lui Daniel David despre supărările profesorilor: „Simptomul colapsului provocat de Legea Bolojan. O armă politică de tip «dezbină și cucerește»”
16:51
Sindicaliștii din educație, revoltați de declarațiile lui Daniel David despre supărările profesorilor: „Simptomul colapsului provocat de Legea Bolojan. O armă politică de tip «dezbină și cucerește»”
POLITICĂ Marcel Ciolacu îi linişteşte pe agricultori: „Nu va există impozit pe serele și solariile românilor”
16:21
Marcel Ciolacu îi linişteşte pe agricultori: „Nu va există impozit pe serele și solariile românilor”
VIDEO Scene incredibile în Gorj. Un șofer a rămas fără cuvinte când a văzut pe camerele de supraveghere cine i-a lovit mașina în toiul nopții
16:20
Scene incredibile în Gorj. Un șofer a rămas fără cuvinte când a văzut pe camerele de supraveghere cine i-a lovit mașina în toiul nopții
PORTRET Marele actor Victor Rebengiuc a ales să coboare de pe scenă cu Nicușor Dan de mână
16:16
Marele actor Victor Rebengiuc a ales să coboare de pe scenă cu Nicușor Dan de mână
Mediafax
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
Digi24
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
Cancan.ro
Ninge 11 zile fără oprire, în România! Zonele în care iarna va lovi năprasnic
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu 150 km/h”
Mediafax
Pedeapsa primită de medicul lui „Chandler Bing”, pentru supradoza cu ketamină. Matthew Perry a murit la 54 de ani
Click
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
Digi24
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Cancan.ro
L-am surprins pe Dan Alexa cu 3 femei în aceei seară! Surpriza TOTALĂ de abia acum vine: vizită surpriză chiar de la fosta soție
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Economia suferă din cauza că oamenii nu cumpără mai des telefoane noi, susțin unii experți
INFRASTRUCTURĂ Ce înseamnă extinderea magistralei de metrou M4 pentru București. Daniel Băluță: „Unim Nordul cu Sudul Bucureștiului”
17:43
Ce înseamnă extinderea magistralei de metrou M4 pentru București. Daniel Băluță: „Unim Nordul cu Sudul Bucureștiului”
FLASH NEWS Podul peste Argeș, la doar 20 km de Capitală, s-a rupt din cauza deversărilor de la baraje
17:20
Podul peste Argeș, la doar 20 km de Capitală, s-a rupt din cauza deversărilor de la baraje
CONTROVERSĂ Toni Neacșu: „Scrisoarea trimisă de România către Comisia Europeană sintetizează incapacitatea și nepriceperea administrativă a Guvernului”
17:11
Toni Neacșu: „Scrisoarea trimisă de România către Comisia Europeană sintetizează incapacitatea și nepriceperea administrativă a Guvernului”
CRĂCIUN Franța întărește măsurile de securitate în jurul piețelor de Crăciun, din cauza amenințării teroriste „foarte mari”. Concertul de Revelion de la Paris, anulat
16:51
Franța întărește măsurile de securitate în jurul piețelor de Crăciun, din cauza amenințării teroriste „foarte mari”. Concertul de Revelion de la Paris, anulat
EXCLUSIV Eugen Teodorovici propune un scenariu de guvernare fără Ilie Bolojan și USR. ”Tot aceeași mentalitate au”
16:31
Eugen Teodorovici propune un scenariu de guvernare fără Ilie Bolojan și USR. ”Tot aceeași mentalitate au”
HOROSCOP Zodiile afectate de Luna plină în Gemeni. O veste le poate schimba viața
16:30
Zodiile afectate de Luna plină în Gemeni. O veste le poate schimba viața

Cele mai noi