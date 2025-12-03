Prima pagină » Actualitate » Ce preț are o gogoașă la Târgul de Crăciun din Iași. Prețuri ca în București

03 dec. 2025, 15:32, Actualitate
Târgul de Crăciun din Iași s-a deschis pe 1 decembrie, odată cu iluminatul festiv, prețurile la produsele alimentare nu diferă prea mult față de cele din București.

Centrul orașului din Iași s-a transformat într-un tărâm de poveste, cu mii de luminițe și decoruri spectaculoase. Doi brazi uriași de peste 12 metri înălțime predomină pietonalul Ștefan cel Mare, cu diverse atracții principale pentru fotografii.

Ce prețuri sunt la Târgul de Crăciun din Iași

Târgul se întinde de la bulevardul Ștefan cel Mare până la strada I.C. Brătianu, incluzând și o zonă de distracții, iar roata panoramică oferă o vedere de ansamblu asupra orașului Iași care este iluminat festiv.

Acolo se găsesc 40 de căsuțe care găzduiesc comercianți și meșteșugari care oferă o gamă variată de produse.

Vizitatorii se pot bucura de vin fiert și ceai cald la 10-15 lei. Tot 15 lei este și ciocolata caldă. Porumbul fiert se vinde cu 10 lei, iar clătitele între 20-25 de lei. Gogoșile au prețuri de 18-25 de lei, iar turta dulce 8-15 lei.

Un hot dog ajunge la 25-27 de lei, iar o felie de cozonac 7-10 lei. Mierea artizanală se vinde cu 20-30 de lei, iar decorațiunile de ceară între 5-15 lei.

Activități pentru copii la Târgul de Crăciun din Iași

Prețul ornamentelor lucrate manual variază între 85-210 lei. Kendama, populară în rândul celor mici, costă 70-100 de lei, la târgul din Iași.

Copiii se pot bucura și de tombole cu jucării (15 lei participarea), plimbări cu mașinuțele și jocuri tematice în zonele de distracții.

În parcul Palas, trenulețul pentru copii continuă să fie una dintre atracțiile principale preferate, însoțit de colinde și de o mulțime de standuri cu delicii de sezon.

Cele mai noi