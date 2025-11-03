Au fost creșteri record în ultimii ani pe piața imobiliară. La nivel national, prețurile au urcat în ultimul an, în medie cu 15%, după ce în anul precedent majorările au fost de asemenea mari.

Un apartament din București, care în urmă cu doi ani era 100.000 de euro , costă acum 134.000 de euro.

În Capitală, creșterea medie a prețurilor, în ultimele 24 de luni, a fost de 34%, conform datelor imobiliare.ro.

Dan Puică, CEO imobiliare.ro, a explicat pentru Știrile Pro TV care este evoluția pieței imobiliare în trimestrul al treilea, dar și care sunt așteptările pentru următoarele luni.

„Cerere există în continuare, chiar dacă este sub anul trecut, undeva 10-15%, iar la nivelul prețului într-adevăr vedem o creștere, o creștere accelerată și am avut o creștere agresivă chiar în ultimii 3 ani, peste 10% în fiecare an. Însă cred eu că este o dinamică relativ firească, pentru că suntem încă bine pe acel indicator care ne arată de câți ani ai nevoie ca să-ți cumperi cu salariu mediu o proprietate”, a spus el.

Oferta în scădere, cererea mai mare, dar și scumpirea materialelor de construcții sunt doar câteva dintre motivele care au dus la această majorare.

Pe de altă parte, prețurile au crescut mai mult până la începutul verii, când a fost un vârf al vânzărilor pe piața imobiliară. De asemenea, mulți români s-au grăbit să cumpere, înainte de majorarea TVA. Acum, în plină toamnă, piața a intrat într-o perioadă de așteptare.

În această perioadă, oamenii se gândesc de două ori înainte să cumpere sau nu o locuință, dar – chiar și așa – dezvoltatorii imobiliari tot nu lasă din preț. În acest context, mulți clienți aleg să se îndrepte spre locuințe vechi, pentru a nu plăti TVA mai mare.