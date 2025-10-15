Iată cât costă cea mai scumpă garsonieră din București și cu cât se vinde metrul pătrat util. La polul opus în ce privește prețurile sunt locuințele din Ferentari și Prelungirea Ghencea.

Proprietatea scumpă se află la parterul unui bloc cu 8 etaje, construit în 2008, și este complet amenajată, mobilată și utilată, având și o terasă proprie, conform anunțului de vânzare publicat pe platforma Imobiliare.ro.

Dar aceasta nu este unica garsonieră care se vinde, deci, cu suma de 300.000 de euro în România. De altfel, se caută un cumpărător și în Cluj-Napoca pentru o astfel de locuință, de această dată situate în zona ultracentrală, pe Bulevardul Eroilor, la etajul 1 al unei clădiri interbelice.

Acel studio cu o suprafață utilă de 67 mp, a fost însă scos la vânzare, pe piață, nemobilat.

Potrivit Raportului Imobiliare.ro Market 360 “Piața imobiliară rezidențială, T2 2025”, Herăstrău, zona în care găsim cea mai scumpă garsonieră scoasă la vânzare în Capitală, rămâne una dintre cele mai scumpe din oraș, având un preț mediu de 3.102 euro/mp.

Zona este depășită doar de Primăverii, unde prețul mediu ajunge la 3.387 euro/mp, iar podiumul este completat de Grozăvești-Politehnică, unde un metru pătrat a ajuns să coste, în medie, 3.000 de euro.

La polul opus în ce privește prețurile sunt cartierele Ferentari și Prelungirea Ghencea. Astfel, în cea mai ieftină zonă din Capitală, prețul mediu solicitat cumpărătorilor pentru apartamentele și casele scoase la vânzare este de 1.333 euro/mp util.

Ca și o comparație, în centrul orașului Cluj-Napoca locuințele se vând cu un preț mediu de 3.110 euro/mp util. Proprietarii le cer cumpărătorilor sume similare și în cazul apartamentelor și caselor localizate în cartierul Europa. Cea mai ieftină zonă din Cluj este Someșeni, unde prețul mediu solicitat cumpărătorilor este de 2.273 euro/mp util.

