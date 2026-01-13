Prima pagină » Actualitate » Cât costă fabrică de bere veche de 200 de ani din Transilvania. A fost scoasă la vânzare de familia miliardarului român

13 ian. 2026, 11:45, Actualitate
Cât costă fabrică de bere veche de 200 de ani din Transilvania / Sursa FOTO: sothebysrealty.com

Una dintre clădirile emblematice ale Transilvaniei a fost scoasă la vânzare. Vechea fabrică de bere din Turda, situată aproape de centrul istoric al oraşului, își caută un proprietar nou, după ce familia Rațiu a decis să renunțe la ea.

Construită între 1756 şi 1814, clădirea este o mărturie rară a patrimoniului industrial transilvănean, după cum menționează un reportaj marca Observator Antena 1.

Cu cât se vinde fabrica de bere din Turda

Prețul de vânzare a fost stabilit la 2,69 milioane de euro, potrivit sursei citate.

Clădirea a fost proiectată de arhitectul János Kövesi și combină funcţionalitatea industrială a vremii cu detalii arhitecturale specifice regiunii.

De-a lungul anilor, fabrica a fost denumită Mendel Brewery, iar mai târziu Turdeana Brewery. În regiune, se știe că acolo lucrau foarte mulți oameni, fiind un important angajator local, arată casa de licitaţii Sotheby’s.

Fosta fabrică de bere din Turda mai păstrează încă farmecul autentic al clădirilor impunătoare transilvănene, cu zidărie decorativă, tâmplărie din lemn şi metal, horn industrial, turn de colţ şi volume generoase ale încăperilor. De altfel, clădirea este clasificată drept monument istoric.

Cei interesați au oportunitatea să îi schimbe destinația inițială, putând opta pentru deschiderea unui restaurant sau, de ce nu, hotel boutique. Ar merge și o galerie de artă ori studiouri creative, întrucât interiorul spaţios, cu tavane înalte şi aranjamente flexibile, permite o mulţime de utilizări.

La subsol există suficient spațiu, iar terenul adiacent oferă soluţii ideale pentru depozitare, parcare sau facilităţi wellness.

În ultimii ani, aici au avut loc evenimente culturale, expoziţii de artă şi întâlniri private, semn că locul are un potențial uriaș, debordând de personalitate şi atmosferă distinctivă.

Clădirea a fost recent achiziţionată de familia Raţiu, cunoscută pentru implicarea sa civică şi culturală în Turda şi judeţul Cluj, iar acum este complet pregătită pentru noi proiecte şi reinterpretări.

