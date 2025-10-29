Prima pagină » Actualitate » Cât costă mâncarea în Cluj-Napoca, de fapt. Un tânăr a făcut calculul complet: și-a gătit acasă, timp de o săptămână. Câți bani a cheltuit

29 oct. 2025, 08:35, Actualitate
Iată cât costă mâncarea în Cluj-Napoca. Un tânăr a făcut calculul complet: și-a gătit acasă, timp de o săptămână. Câți bani a cheltuit.

Circa 20 de zile, un locuitor din Cluj-Napoca și-a notat toate cheltuielile cu mâncarea, pentru a vedea cât costă un trai normal” în acest oraș. Rezultatul l-a cam șocat: 1.515 lei numai pe cumpărături de mâncare pentru două persoane, fără să includă sucuri, cafea sau cadouri, și cu gătit mai mult acasă.

“Am gătit tot acasă, am cumpărat doar ingrediente proaspete sau pentru a pregăti o masă pentru mai multe zile pe mai multe zile și am ieșit doar de câteva ori la shaorma sau pentru o cafea. Și totuși, suma sperie”, a explicat clujeanul, potrivit Stiri de Cluj, care a mai primit și sprijin de la părinți sub formă de pachete cu ouă, zacuscă sau ciorbă.

Cheltuielile au variat de la 31 de lei la PROFI până la 253 de lei la LIDL, iar totalul a inclus și ieșiri ocazionale pentru pizza, croissante sau deserturi. El a încercat să profite de ofertele magazinelor.

“Am încercat să profit de oferte, nu cumpăr produse scumpe și nu arunc nimic, dar cifra finală a fost tot mare”, a mai spus acesta.

Unii dintre clujeni dau însă sfaturi pentru a reduce costurile. Cineva a recomandat se facă cumpărături o singură dată pe săptămână, cu planificarea exactă a meniului.

Noi, două persoane, reușim uneori ținem cheltuielile între 800 și 900 lei pe săptămână. Facem inventarul din frigider, planificăm meal-prep și astfel reducem risipa. De exemplu, gătesc năut cu sos curry și orez, paste cu sos de roșii și soia sau supă cremă de roșii cu legume de la bunici. Mai fierb un pui întreg, fac supă și bag puiul la cuptor cu cartofi dulci. Ne ajunge pentru câteva zile și nu cumpărăm micul dejun, eventual doar un fruct.”

