Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul pentru un ospătar în Cluj-Napoca

Un banal anunț de angajare a stârnit controverse pe rețelele sociale. Un angajator a postat în mediul online un mesaj prin care voia să recruteze ospătari.

Anunțul de angajare a stârnit numeroase controverse. Un utilizator a distribuit o postare prin care voia să recruteze angajați în Cluj. El a menționat un salariu care i-a nemulțumit pe tinerii aflați în căutarea unui loc de muncă decent.

Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor

Salariile din domeniul HoReCa au început să îi descurajeze pe oameni și să îi facă să nu mai aplice la joburi. Potrivit unui anunț de angajare, patronul oferea un „salariu de 3.500 de lei net” cu precizarea că bacșișul se împarte cu bucătarii.

În același timp, ciubucul ar ajunge la unul sau chiar două salarii în plus pe lună, asta depinzând de atitudinea și amabilitatea ospătarului: „depinde de tine cum știi să zâmbești și să fii plăcut”.

Cu toate că oferta ar putea fi tentată pentru unii, mulți tineri aflați în căutarea unui loc de muncă par reticenți, fiind total nemulțumiți de aceste condiții.

Cum au reacționat internauții

Reacțiile nu au întârziat să apară după publicarea acestui anunț, iar printre cele mai comentate aspecte se numără faptul că angajații ar lucra 12 ore pe zi pentru 3.500 de lei.

Un utilizator a scris ironic: „Să lucrezi 12 ore pe zi, să zâmbești frumos și să împarți ciubucul cu cei care nu zâmbesc… mirific! 3500 de lei în mână și poate nici pe cartea de muncă.”

Altă persoană a spus: „E frumos cum se laudă cu ciubucul ăla de zeci de mii de lei lunar, pe care nu se plătește niciun impozit. Dar statul ia bani de la pensionarii cu 3000 lei.”

Unele persoane au atras atenția și asupra modului în care anunțul a fost scris, numindu-l „șocant de neprofesionist” și „scris de cineva care pare că nu a terminat gimnaziul”. Mai mult, bacșișul continuă să fie un subiect sensibil în industria ospitalității din România, iar în timp ce unii îl consideră o recompensă firească pentru anumite servicii, alții îl privesc ca pe o formă mascată de subplată, prin care angajatorii oferă salarii mai mici decât în mod normal și se bazează pe generozitatea clienților și pe comportamentul amabil al ospătarilor.

În același timp, un fost ospătar a spus că „Aveam 1.500 de lei salariu și câștigam 5.000 din ciubuc într-o bodegă. Deci se poate, dar nu e normal să depinzi de asta.”

Recomandările autorului: