Prima pagină » Actualitate » Cât costă o săptămână în Vadu. Am făcut calculul complet: închiriere rulotă + taxe campare + permise de acces ARBDD

Cât costă o săptămână în Vadu. Am făcut calculul complet: închiriere rulotă + taxe campare + permise de acces ARBDD

Cât costă o săptămână în Vadu. Am făcut calculul complet: închiriere rulotă + taxe campare + permise de acces ARBDD
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cât costă o săptămână în Vadu. Am făcut calculul complet: închiriere rulotă + taxe campare + permise de acces ARBDD.

Vadu este un sat din comuna Corbu, județul Constanța, în apropierea Mării Negre, cunoscut pentru plaja sălbatică și pentru faptul că se află în zona Rezervația Biosferei Delta Dunării. Este o destinație populară pentru cei care caută o zonă mai puțin amenajată decât stațiunile clasice de pe litoral. Accesul și camparea sunt însă reglementate, iar anumite zone sunt protejate.

Sondaj Gândul

Cine credeți că ar fi cel mai bun înlocuitor pentru Dominic Fritz la șefia USR: Radu Miruță sau Diana Buzoianu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Iată cât costă o săptămână în Vadu

Închirierea rulotei / autorulotei pentru 7 zile este cea mai costisitoare cheltuială. Există două variante:

a) varianta ieftină (rulotă tractabilă de pe platforme locale/OLX): 200 – 350 lei/zi, deci 1.400 – 2.450 lei / săptămână

b) varianta confort (autorulotă / campervan de la firme specializate): 100 – 160 euro/zi + taxa de igienizare (65 – 100 euro), deci 3.800 – 5.800 lei / săptămână

Urmează taxele de campare (7 zile). În campare organizată (camping privat/grădină în satul Vadu sau aproape de plajă), un loc de rulotă cu branșament electric și acces la grup sanitar costă ~70 – 120 lei/zi. Astfel, totalul va fi de 490 – 840 lei / săptămână

Totodată, există și varianta off-grid (pe teren privat/autorizat la marginea satului). Prețul pornește de la la 0 și poate ajunge la la 200 lei / săptămână.

Un aspect foarte important și chiar obligatoriu sunt permisele de acces ARBDD. Vadu este parte din Rezervația Deltei Dunării, accesul și camparea sunt reglementate, iar anumite zone sunt protejate. Astfel, se adaugă următoarele cheltuieli:

a) permis acces turist: 15 lei / persoană / săptămână.

b) permis acces auto: 10 lei / zi, deci 70 lei / săptămână

Prin urmare, costul total pentru o săptămână (7 zile) la Vadu variază între 2.500 lei și 6.200 lei, în funcție de opțiunea aleasă pentru rulotă și de tipul de campare.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Mesajul lui Fritz la o zi după decizia CCR care îl poate lăsa fără mandat de primar: „Bună dimineața. Tot nu votăm un guvern PSD”
11:10
Mesajul lui Fritz la o zi după decizia CCR care îl poate lăsa fără mandat de primar: „Bună dimineața. Tot nu votăm un guvern PSD”
NEWS ALERT Runda 2 pentru Ciucu în meciul cu anticorupția. Cere iar ridicarea controlului judiciar la Tribunal. Cum comentează interdicția de a vorbi cu primarul Sectorului 6
11:07
Runda 2 pentru Ciucu în meciul cu anticorupția. Cere iar ridicarea controlului judiciar la Tribunal. Cum comentează interdicția de a vorbi cu primarul Sectorului 6
MUZICĂ Suspectul în cazul uciderii lui Tupac s-a dat de gol, la 22 de ani după asasinare. Procesul a început în Nevada
10:56
Suspectul în cazul uciderii lui Tupac s-a dat de gol, la 22 de ani după asasinare. Procesul a început în Nevada
REACȚIE Vlad Voiculescu dă vina pe PSD, AUR și Kelemen Hunor pentru „execuția politică” a lui Fritz
10:56
Vlad Voiculescu dă vina pe PSD, AUR și Kelemen Hunor pentru „execuția politică” a lui Fritz
Gândul de Vreme Vijelii în România. În ce zone scad temperaturile și unde se mențin peste 35°C. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
10:55
Vijelii în România. În ce zone scad temperaturile și unde se mențin peste 35°C. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
ULTIMA ORĂ Liber pentru Comisia de Constituţionalitate de la Senat să ancheteze întâlnirea dintre preşedinta CCR şi premierul demis Ilie Bolojan
10:21
Liber pentru Comisia de Constituţionalitate de la Senat să ancheteze întâlnirea dintre preşedinta CCR şi premierul demis Ilie Bolojan
Mediafax
Alarmă la Kiev: cea mai importantă armă împotriva Rusiei a rămas fără muniție
Digi24
Hacker inventiv, prins în Sinaia cu numere de înmatriculare diplomatice: Șoferul avea montat un sistem prin care plăcuțele se roteau
Cancan.ro
Am făcut calculul. Ce pensie vei primi, în România, dacă ai muncit 35 de ani, cu un salariu de 4.000-5000 lei
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Adevarul
Numărătoare inversă pe șantierul Autostăzii A1 Lugoj - Deva. Când se va vedea „lumina de la capătul tunelului mare”
Mediafax
„Fac pariu că o să legalizeze drogurile”
Click
Ce l-a surprins pe românul care a ajuns în cel mai mare oraș fantomă din lume. „100 MILIARDE $ aruncați pe geam”
Digi24
Un elvețian a intrat în România cu o mașină de 200.000 de euro. Polițiștii de frontieră l-au urmărit și i-au confiscat-o
Cancan.ro
Ei sunt frații care s-au înecat în Olimp. Ce mesaj i-au trimis Vlad și Ionuț mamei lor, înainte de tragedie
Ce se întâmplă doctore
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez au semnat un contract prenupțial. Ce se întâmplă cu averea lor în cazul unui divorț
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cine este tânăra din România care și-a făcut loc printre piloții Campionatului European de Raliuri
Descopera.ro
De ce Carol al II-lea nu a putut salva România?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mesaj pe ușa unui vecin: Felicitări! Nu știu ce-i faci soției tale…
Descopera.ro
(P) Otoplastia (operația pentru urechi clăpăuge): când e momentul potrivit, cât costă și cum alegi chirurgul
CONTROVERSĂ Breșă de securitate la Londra: miniștri britanici, victimele unei fraude prin SMS deghizate în mesaje de la administrația Trump
10:54
Breșă de securitate la Londra: miniștri britanici, victimele unei fraude prin SMS deghizate în mesaje de la administrația Trump
COMUNICAT Premieră în România: MedLife lansează primul test de microbiom intestinal realizat integral în țară
10:30
Premieră în România: MedLife lansează primul test de microbiom intestinal realizat integral în țară
ADMINISTRAȚIE Cererea STB de a intra în insolvență, pe masa Tribunalului București. Ciprian Ciucu: „Acest pas va duce la salvarea companiei”
10:12
Cererea STB de a intra în insolvență, pe masa Tribunalului București. Ciprian Ciucu: „Acest pas va duce la salvarea companiei”
FLASH NEWS Erdogan îi cere lui Trump să continue negocierile cu Iranul, după amenințările Teheranului cu escaladarea războiului
10:07
Erdogan îi cere lui Trump să continue negocierile cu Iranul, după amenințările Teheranului cu escaladarea războiului
INFRASTRUCTURĂ Ce se întâmplă cu pasajul de 31 de milioane de lei de la Băicoi. Când vor începe lucrările pentru drumul suprateran peste DN1
09:51
Ce se întâmplă cu pasajul de 31 de milioane de lei de la Băicoi. Când vor începe lucrările pentru drumul suprateran peste DN1
EDUCAȚIE Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Rezultatele au fost publicate. Ce spune ministrul Educației
09:49
Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Rezultatele au fost publicate. Ce spune ministrul Educației

Cele mai noi

Trimite acest link pe