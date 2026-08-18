Cât costă o săptămână în Vadu. Am făcut calculul complet: închiriere rulotă + taxe campare + permise de acces ARBDD.

Vadu este un sat din comuna Corbu, județul Constanța, în apropierea Mării Negre, cunoscut pentru plaja sălbatică și pentru faptul că se află în zona Rezervația Biosferei Delta Dunării. Este o destinație populară pentru cei care caută o zonă mai puțin amenajată decât stațiunile clasice de pe litoral. Accesul și camparea sunt însă reglementate, iar anumite zone sunt protejate.

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Iată cât costă o săptămână în Vadu

Închirierea rulotei / autorulotei pentru 7 zile este cea mai costisitoare cheltuială. Există două variante:

a) varianta ieftină (rulotă tractabilă de pe platforme locale/OLX): 200 – 350 lei/zi, deci 1.400 – 2.450 lei / săptămână

b) varianta confort (autorulotă / campervan de la firme specializate): 100 – 160 euro/zi + taxa de igienizare (65 – 100 euro), deci 3.800 – 5.800 lei / săptămână

Urmează taxele de campare (7 zile). În campare organizată (camping privat/grădină în satul Vadu sau aproape de plajă), un loc de rulotă cu branșament electric și acces la grup sanitar costă ~70 – 120 lei/zi. Astfel, totalul va fi de 490 – 840 lei / săptămână

Totodată, există și varianta off-grid (pe teren privat/autorizat la marginea satului). Prețul pornește de la la 0 și poate ajunge la la 200 lei / săptămână.

Un aspect foarte important și chiar obligatoriu sunt permisele de acces ARBDD. Vadu este parte din Rezervația Deltei Dunării, accesul și camparea sunt reglementate, iar anumite zone sunt protejate. Astfel, se adaugă următoarele cheltuieli:

a) permis acces turist: 15 lei / persoană / săptămână.

b) permis acces auto: 10 lei / zi, deci 70 lei / săptămână

Prin urmare, costul total pentru o săptămână (7 zile) la Vadu variază între 2.500 lei și 6.200 lei, în funcție de opțiunea aleasă pentru rulotă și de tipul de campare.