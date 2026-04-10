Prima pagină » Actualitate » Cât costă să te muți la „casa ta” în 2026. Am făcut calculul complet pentru mobilarea unui apartament cu 2 camere. Care sunt costurile ascunse

Cât costă să te muți la „casa ta” în 2026. Am făcut calculul complet pentru mobilarea unui apartament cu 2 camere. Care sunt costurile ascunse

Cât costă să te muți la
Cât costă să te muți la „casa ta” în 2026

Pentru cei care au planuri în acest sens, am făcut calculul complet și vă spunem cât costă, de fapt, să te muți la „casa ta”, în 2026. Nu vorbim despre prețul unei locuințe, ci de mobilarea unui apartament cu 2 camere.

De asemenea, vă arătăm și care sunt costurile ascunse.

Bucătăria înseamnă printre cele mai mari cheltuieli

Trebuie spus că o casă goală cumpărată vine la pachet cu o listă lungă de cheltuieli inevitabile. De la electrocasnice și mobilier până la accesorii aparent banale, dar esențiale, vorbim de bani mulți investiți. Iar în 2026, costurile pentru a mobila un apartament de 2 camere pornesc de la câteva zeci de mii de lei.

De regulă, bucătăria este cea mai scumpă încăpere de mobilat și utilat. Pentru un pachet de bază de electrocasnice (frigider, plită, cuptor, hotă și mașină de spălat vase), bugetul începe de la aproximativ 8.500 de lei și poate ajunge la 12.000 de lei. La acestea se adaugă mobilierul: corpuri suspendate, blat, masă și scaune, adică alți 6.000 de lei. Chiuveta, plus bateria, un set de oale și câteva farfurii mai înseamnă încă 1.500 de lei.

În total, costul amenajării unei bucătării poate ajunge la 19.500 de lei.

Livingul este ceva mai ieftin. Știm că trebuie să fie atât funcțional, cât și primitor. Aici, o canapea extensibilă costă între 2.500 și 4.500 de lei, iar o comodă ajunge la 1.500 de lei, plus 2000 de lei pentru un televizor cu diagonală medie. Dacă mai punem covorul și perdelele, adică încă 1.000 de lei, avem un total pentru living între 7.000 și 9.000 lei.

Și dormitorul este pe aproape, ca preț. Cei mai mulți bani se duc pe pat și saltea – pentru calitate, avem un buget cuprins între 3.500 și 5.000 de lei. Un dressing spațios ajunge la 2.500 – 4.000 de lei, iar noptierele și iluminatul mai fac fac cam 600 de lei. Total dormitor: între 6.600 și 9.600 lei.

Cât costă o baie

Pentru baie și hol, bugetul pare mai prietenos. De exemplu, o mașină de spălat rufe costă în jur de 2.000 de lei, iar mobilierul de baie și oglinda, aproximativ 800 de lei. Pe hol, cuierul și pantofarul ne consumă încă 700 de lei, astfel că totalul ajunge la aproximativ 3.500 lei.

Pe lângă aceste cheltuieli evidente, există și o serie de costuri ascunse. Acestea, deși „invizibile”, mai adaugă câteva mii bune de lei la total.

Trebuie să ținem cont de transport și montaj: în 2026, montajul mobilierului ajunge la 10-15% din valoarea produselor. Apoi, de instalarea electrocasnicelor (plită, mașină de spălat sau aer condiționat), servicii care costă aproximativ 1.500 lei în total. Micile accesorii precum becuri, prize, întrerupătoare și/sau suporturi de prosoape trec de 1.000 lei.

În total,  adunând prețurile, obținem 35.000 – 45.000 de lei pentru un confort decent, adică fără lux.

