Cât costă un garaj din 1972 în Capitală. Îți iei o garsonieră decentă! „Are și WC”.

Cât costă un garaj din 1972 în Capitală

Garaj vândut la preț de garsonieră în Capitală. Construcția veche din 1972 este folosită drept garaj și se vinde pentru „doar” 50.000 de euro, scrie adevărul.ro.

Clădirea are o curte de 20 mp și include și un grup sanitar, iar utilitățile – apă, canalizare, curent electric și gaze, sunt disponibile la limita proprietății, se arată în anunț.

De asemenea, vânzătorul garajului subliniază existența unui certificat de urbanism care permite construirea unei locuințe P+1.

Spațiu sigur pentru mașină

Agentul imobiliar promovează această proprietate drept una potrivită pentru cei care vor să-și știe mașina în siguranță și un „loc de relaxare”.

„Casa singură, curte în zonă – Banu Manta, str. 55 mp, construcții 30 mp, deschidere 5 m, curte liberă 20 mp. Acum este pe post de garaj cu intrare directă din stradă și mai are și un grup sanitar separat. Utilități: apă, canalizare, curent, gazele sunt la limita de proprietate. Există și un certificat de urbanism în care are ca regim de construcție P+1. Pretabil pentru cei care doresc să-și țină mașina în siguranță și un loc de relaxare, sau pentru o locuință cu minimum de confort. Preț 50.000 euro”, relevă anunțul de vânzare.

Sursa foto: imobiliare.ro

Autorul recomandă: