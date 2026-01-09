Cât costă un loc de veci în 2026. Tabel complet, pentru cele mai importante orașe din România

Iată cât a ajuns să coste un loc de veci în anul 2026. Mai jos, în articol, Gândul.ro a întocmit un tabel cu 20 de orașe din România, cuprinzând tipul achiziției, precum și prețurile aferente locurilor de veci și observații pentru fiecare element în parte.

Gândul.ro aduce în atenție mai jos, în articol, un tabel cu prețurile aferente locurilor de veci în 20 de orașe din România. De menționat faptul că tabelul conține nu doar tarifele percepute în diverse orașe, ci și tipul achiziției și observațiile aferente.

Prețurile variază enorm între taxa de stat (unde lista de așteptare poate fi de ani de zile) și piața gri/liberă, unde locurile sunt deja amenajate (bordură, criptă, monument).

Cât costă un loc de veci în 2026

La Ploiești, Craiova, Suceava, Satu Mare, Târgu Mureș, Arad, Constanța, Iași, Timișoara și București se află printre cele mai scumpe locuri de veci.

Suceava – loc de veci luat pe piața liberă. Prețul este între 7.500 și 20.000 de lei. Observație: căutare mare pentru locurile în cimitirele mănăstirești.

Piatra Neamț – locul de veci luat pe piața liberă. Prețul se situează între 4.000 și 10.000 de lei. Observație: prețurile includ adesea și construcția criptei.

Satu Mare – locul de veci cumpărat pe piața liberă. Prețul este între 7.500 și 15.000 de lei. Observație: piața activă pe grupuri de social media locale.

Brăila – loc de veci achiziționat pe piața liberă. Prețul este între 5.000 și 12.500 de lei. Observație: prețuri relativ stabile față de anii precedenți.

Buzău – loc de veci luat pe piața liberă. Prețul este între 5.000 și 12.000 de lei. Observație: Cimitirul Dumbrava este cel mai scump.

Baia Mare – locul de veci achiziționat pe piața liberă. Prețul se situează între 6.000 și 12.500 de lei. Observație: preț influențat de materialul monumentului (marmură sau granit).

Târgu Mureș – locul de veci poate fi cumpărat pe piața liberă. Prețul este între 7.000 și 15.000 de lei. Observație: sunt prețuri moderale, în funcție de amenajare.

Bacău – loc de veci cumpărat pe piața liberă. Prețul este între 5.000 și 15.000 de lei. Observație: există o disponibilitate mai mare în cimitirele noi.

Arad – locul de veci achiziționat pe piața liberă. Prețul se situează între 7.500 și 17.500 de lei. Observație: Prețul depinde de proximittea față de aleea principală.

Sibiu – locul de veci achiziționat pe piața liberă. Prețul se situează între 8.000 și 20.000 de lei. Observație: oraș cu costuri de întreținere și concesiune peste medie.

Prețuri mai mari în București, Constanța și Iași

Ploiești – locul de veci achiziționat pe piața liberă. Prețul se situează între 10.000 și 25.000 de lei. Observație: Cimitirul Bolovani are cele mai mari tarife pe OLX.

Oradea – loc de veci luat prin concesiune. Prețul este între 150 și 800 de lei. Observație: se practică taxe anuale de întreținere specifice,

Galați – locul de veci achiziționat pe piața liberă. Prețul se situează între 7.500 și 20.000 de lei. Observație: prețuri ridicate în Cimitirul Eternitatea.

Craiova – locul de veci achiziționat pe piața liberă. Prețul se situează între 10.000 și 27.500 de lei. Observație: Cimitirul Sineasca este cel mai căutat.

Brașov – loc de veci luat prin concesiune. Prețul este între 1.200 și 1.500 de lei. Observație: tarifele de stat au fost majorate în 2025.

Constanța – ocul de veci achiziționat pe piața liberă. Prețul se situează între 12.500 și 22.500 de lei. Observație: Cimitirul Central este aproape saturat.

Iași – locul de veci achiziționat pe piața liberă. Prețul se situează între 12.000 și 35.000 de lei. Observație: Cimitirele centrale (Eternitatea) au prețuri de lux.

Timișoara – locul de veci achiziționat pe piața liberă. Prețul se situează între 10.000 și 30.000 de lei. Observație: prețurile cresc în cimitirele consacrate.

Cluj-Napoca – locul de veci luat prin concesiune. Prețul este între 100 și 600 de lei. Observație: locul este foarte greu de obținut; se acordă de obicei la deces.

București – loc de veci luat pe piața liberă, la prețuri situate între 12.500 și 75.000 de lei. Observație: Bellu sau cimitirele centrale sunt cele mai scumpe.

