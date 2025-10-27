Prima pagină » Actualitate » Motivul pentru care o femeie bogată a FURAT, timp de 7 luni, flori și jucării de pluș dintr-un cimitir. A fost prinsă cu ajutorul unui dispozitiv GPS

Motivul pentru care o femeie bogată a FURAT, timp de 7 luni, flori și jucării de pluș dintr-un cimitir. A fost prinsă cu ajutorul unui dispozitiv GPS

27 oct. 2025, 16:43, Actualitate
Motivul pentru care o femeie bogată a FURAT, timp de 7 luni, flori și jucării de pluș dintr-un cimitir. A fost prinsă cu ajutorul unui dispozitiv GPS
FOTO - Caracter ilustrativ

O femeie în vârstă de 50 de ani a fost arestată după ce a fost prinsă că fura ghivece cu flori şi alte obiecte dintr-un cimitir, în localitatea Ferentino, regiunea Lazio din Italia.

Deși era bogată, ea a jefuit timp de 7 luni mormintele din cimitirul din localitate și, potrivit anchetatorilor, femeia ar fi furat nu doar ghivece de flori, ci și alte obiecte pe care rudele le așezau pe pietrele funerare ale celor dragi, în special pe mormintele copiilor, unde a găsit animale de pluș și jucării, relatează Ilmessaggero.it.

Situația le-a exasperat pe rudele decedaţilor, care observaseră furturile constante, iar două femei – care vizitau frecvent cimitirul pentru a se ruga la mormintele celor dragi – exasperate de furturile constante, au avut ideea de a ascunde un dispozitiv GPS în interiorul unui ghiveci de flori.

Dispozitivul a permis carabinierilor să o găsească pe femeie, iar în timpul unei percheziții domiciliare, au fost găsite numeroase plante furate şi alte obiecte. Ulterior, ea a fost acuzată de furt calificat, pentru că infracțiunea a fost comisă într-un loc considerat sacru.

Avocatul apărării a explicat că femeia suferă de cleptomanie, o tulburare psihiatrică ce duce la furtul de obiecte în mod inutil și necontrolat. Potrivit specialiștilor, furtul s-a produs din cauza unui impuls irezistibil și, așa cum se întâmplă în general în cazurile de cleptomanie, păstrase bunurile furate acasă.

Faptele au fost confimate și de camerele de supraveghere ale cimitirului, care au surprins mai multe imagini cu femeia în timp ce fura flori și animale de pluș. Judecătorul a acceptat obiecția procurorului la cererea de clasare a cazului, astfel procesul în acest caz incredibil va începe în luna februarie 2026.

