Cât costă un pahar de vin fiert și o turtă dulce la târgurile de Crăciun din București

29 nov. 2025, 11:58, Actualitate
Mai multe Târguri de Crăciun din București și-au deschis porțile pentru toți cei care iubesc Crăciunul. Spre exemplu, West Side Christmas din Sectorul 6 și Winter Wonderland din Sectorul 3 au primit numeroși vizitatori, în pofida vremii nefavorabile de afară. De asemenea, sâmbătă are loc deschiderea marelui Târg de Crăciun București, organizat de Primăria Capitalei.

La Târgurile de Crăciun deschise până în acest moment, luminițele strălucesc, iar colindele nu doar că se aud, ci se simt. Oamenii par se lase cuprinși de atmosfera festivă.

În cele 60 de căsuțe din Târgul West Side Christmas poți găsi de toate. De la mâncare tradițională, vin fiert și până la dulciuri. Astfel, un pahar de vin fiert costă 17 lei, iar o turtă dulce este între 15 și 30 de lei.

De asemenea, gogoșile proaspete, cu creme de patiserie, cu diverse arome, costă 24 de lei.

Vizitatorii pot găsi și decorațiunile specifice de sărbători. Dar, prețurile cresc de la an la an, în special taxele impuse comercianților.

Noi am încercat să păstrăm prețurile de vreo 3 ani, 4, dar cumva anul acesta am fost forțați punem puțin la preț, am încercat pe cât posibil să nu le facem inaccesibile pentru sunt niște produse pe care toată lumea ar trebui le guste” a explicat un comerciant, potrivit observatornews.ro.

Azi-noapte au avut loc și probele de lumini pentru deschiderea oficială a Târgului de Crăciun București. Căsuțele din târg, bradul înalt de 30 de metri, Casa lui Moș Crăciun sau roata panoramică sunt numai câteva dintre atracțiile dedicate vizitatorilor.

Capitala a început să se împodobească de sărbători. Gândul publică cele mai frumoase clădiri și decoruri de iarnă din București

