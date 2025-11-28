Prima pagină » Social » Capitala a început să se împodobească de sărbători. Gândul publică cele mai frumoase clădiri și decoruri de iarnă din București

Capitala a început să se împodobească de sărbători. Gândul publică cele mai frumoase clădiri și decoruri de iarnă din București

Oana Zvobodă
28 nov. 2025, 18:37, Social

Sărbătoarea Crăciunului împodobește, în fiecare an, Bucureștiul. Clădirile vechi și noi sunt înfrumusețate cu lumini calde, globuri și ghirlande, transformând Capitala într-un oraș de poveste.

Fiecare locație pare să spună o poveste de iarnă, îmbinând arhitectura cu magia sărbătorilor.

Bocca Lupo, Victoriei

În centrul orașului, Bocca Lupo strălucește cu un decor festiv aparte. Fațada restaurantului este împodobită cu sute de globuri și ghirlande.

Bocca Lupo, Victoriei

Hotelul Marmorosch

Fațada Hotelului Marmorosch s-a transformat și în acest an într-un spectacol vizual. În interior, decorațiunile extravagante întregesc tabloul.

Hotelul Marmorosch

Corinthia Grand Hotel du Boulevard

Întregul spațiu al hotelului a căpătat o nouă înfățișare festivă, inspirată din epoca victoriană, evocând celebra „Poveste de Crăciun” a lui Charles Dickens printr-o producție vizuală de excepție, creată de designerul lituanian Mantas Petruškevičius. Fiecare încăpere reflectă unul dintre cele trei Crăciunuri – Trecut, Prezent și Viitor – oferind oaspeților o călătorie memorabilă prin timp și tradiție, potrivit reprezentanților Corinthia.

Corinthia Grand Hotel du Boulevard

Clădirea ArtMark

Pe fațada clădirii ArtMark și-au făcut apariția ghirlande clasice și instalații cu lumină caldă care pun în evidență arhitectura locului.

Clădirea ArtMark

Mara Mura, Victoriei

Mara Mura s-a îmbrăcat în „sărbătoare” și a devenit atracția celor mici în oraș.

Mara Mura, Victoriei

Florăria Iris, Calea Moșilor

Florăria Iris a îmbrăcat hainele de Crăciun și a devenit un tărâm de basm. Mii de luminițe, brazi și globuri au transformat florăria într-un tărâm de vis.

Florăria Iris, Calea Moșilor

Mall Băneasa

Cel mai frecventat mall din Capitală s-a transformat în tărâmul lui Moș Crăciun.

Mall Băneasa

Mayfair, Victoriei

Cafeneaua Mayfair de pe Calea Victoriei a devenit unul dintre cele mai vizitate localuri din București. Brazii decorați elegant și cu bun gust atrag clienții ca un magnet.

Mayfair, Victoriei

Trattoria Buongiorno, Lascăr Catargiu

Restaurantul Trattoria Buongiorno este asemănat cu locațiile de la Polul Nord. Mii de lumini și zeci de brazi decorați minuțios au transformat localul într-unul de poveste.

Restaurantul Trattoria Buongiorno, Lascăr Catargiu

Derby Pub, Cotroceni

Derby Pub din zona Cotroceni păstrează atmosfera cozy. Aici, spiritul Crăciunului se regăsește în fiecare colțișor.

Derby Pub, Cotroceni

