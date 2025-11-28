Sărbătoarea Crăciunului împodobește, în fiecare an, Bucureștiul. Clădirile vechi și noi sunt înfrumusețate cu lumini calde, globuri și ghirlande, transformând Capitala într-un oraș de poveste.

Fiecare locație pare să spună o poveste de iarnă, îmbinând arhitectura cu magia sărbătorilor.

Bocca Lupo, Victoriei

În centrul orașului, Bocca Lupo strălucește cu un decor festiv aparte. Fațada restaurantului este împodobită cu sute de globuri și ghirlande.

Hotelul Marmorosch

Fațada Hotelului Marmorosch s-a transformat și în acest an într-un spectacol vizual. În interior, decorațiunile extravagante întregesc tabloul.

Corinthia Grand Hotel du Boulevard

Întregul spațiu al hotelului a căpătat o nouă înfățișare festivă, inspirată din epoca victoriană, evocând celebra „Poveste de Crăciun” a lui Charles Dickens printr-o producție vizuală de excepție, creată de designerul lituanian Mantas Petruškevičius. Fiecare încăpere reflectă unul dintre cele trei Crăciunuri – Trecut, Prezent și Viitor – oferind oaspeților o călătorie memorabilă prin timp și tradiție, potrivit reprezentanților Corinthia.

Clădirea ArtMark

Pe fațada clădirii ArtMark și-au făcut apariția ghirlande clasice și instalații cu lumină caldă care pun în evidență arhitectura locului.

Mara Mura, Victoriei

Mara Mura s-a îmbrăcat în „sărbătoare” și a devenit atracția celor mici în oraș.

Florăria Iris, Calea Moșilor

Florăria Iris a îmbrăcat hainele de Crăciun și a devenit un tărâm de basm. Mii de luminițe, brazi și globuri au transformat florăria într-un tărâm de vis.

Mall Băneasa

Cel mai frecventat mall din Capitală s-a transformat în tărâmul lui Moș Crăciun.

Mayfair, Victoriei

Cafeneaua Mayfair de pe Calea Victoriei a devenit unul dintre cele mai vizitate localuri din București. Brazii decorați elegant și cu bun gust atrag clienții ca un magnet.

Trattoria Buongiorno, Lascăr Catargiu

Restaurantul Trattoria Buongiorno este asemănat cu locațiile de la Polul Nord. Mii de lumini și zeci de brazi decorați minuțios au transformat localul într-unul de poveste.

Derby Pub, Cotroceni

Derby Pub din zona Cotroceni păstrează atmosfera cozy. Aici, spiritul Crăciunului se regăsește în fiecare colțișor.

