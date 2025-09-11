Cât de gravă este accidentarea suferită de Adrian Șut în Cipru – România 2-2. MM Stoica: „Situația nu arată bine”

Partida dintre Cipru și România, încheiată la egalitate, scor 2-2, a adus vești proaste pentru FCSB. Adrian Șut, intrat pe teren în minutul 80, s-a accidentat la scurt timp după ce a fost introdus, fiind nevoit să părăsească rapid gazonul.

În locul său a intrat Florin Tănase, iar acum „roș-albaștrii” se gândesc la ce este mai rău în privința mijlocașului central.

MM Stoica: „Tocmai am aflat rezultatele”

Mihai Stoica a vorbit la Prima Sport despre starea lui Șut, afirmând că a primit rezultatele analizelor efectuate. Din câte se pare, accidentarea este una cât se poate de serioasă, iar Adrian Șut va lipsi de pe teren în următoarea perioadă, tocmai când FCSB avea mai mare nevoie de serviciile sale.

„Am primit acum diagnosticul lui Șut. Nu-i bine. Vestea bună este că ligamentele nu sunt afectate, dar există un fragment de os care s-a desprins. Sunt variante pentru a-l înlocui, dar nu avem jucător de profilul lui Șut. Toți ceilalți sunt de cu totul și cu totul alt profil, dar măcar vestea bună este că Lixandru e bine” – Mihai Stoica

Adrian Șut este unul dintre liderii echipei campioane, purtând adesea banderola în lipsa lui Darius Olaru. În actualul sezon, a bifat 15 meciuri pentru „roș-albaștri”, fiind titular în toate cele opt confruntări din cupele europene.

Internaționalul român a avut contribuții decisive: a marcat în returul cu Aberdeen (3-0), gol care a asigurat calificarea în Europa League, și a oferit o pasă decisivă în derby-ul cu Dinamo, când Tănase a reușit dubla, meci pierdut cu 3-4 de FCSB. Până acum, Șut a lipsit doar de la două partide din Superligă (cu Rapid și FC Argeș), ambele fără victorie pentru echipa sa.

La națională, el a fost folosit cu Canada, iar în Cipru a rezistat pe teren doar câteva minute, până la accidentare.

Adrian Șut a jucat 198 de meciuri pentru FCSB și are o cotă de piață de 4,5 milioane de euro.

