Prima pagină » Actualitate » Cât de gravă este accidentarea suferită de Adrian Șut în Cipru – România 2-2. MM Stoica: „Situația nu arată bine”

Cât de gravă este accidentarea suferită de Adrian Șut în Cipru – România 2-2. MM Stoica: „Situația nu arată bine”

11 sept. 2025, 09:58, Actualitate
Cât de gravă este accidentarea suferită de Adrian Șut în Cipru - România 2-2. MM Stoica: „Situația nu arată bine”

Partida dintre Cipru și România, încheiată la egalitate, scor 2-2, a adus vești proaste pentru FCSB. Adrian Șut, intrat pe teren în minutul 80, s-a accidentat la scurt timp după ce a fost introdus, fiind nevoit să părăsească rapid gazonul.

În locul său a intrat Florin Tănase, iar acum „roș-albaștrii” se gândesc la ce este mai rău în privința mijlocașului central.

MM Stoica: „Tocmai am aflat rezultatele”

Mihai Stoica a vorbit la Prima Sport despre starea lui Șut, afirmând că a primit rezultatele analizelor efectuate. Din câte se pare, accidentarea este una cât se poate de serioasă, iar Adrian Șut va lipsi de pe teren în următoarea perioadă, tocmai când FCSB avea mai mare nevoie de serviciile sale.

„Am primit acum diagnosticul lui Șut. Nu-i bine. Vestea bună este că ligamentele nu sunt afectate, dar există un fragment de os care s-a desprins. Sunt variante pentru a-l înlocui, dar nu avem jucător de profilul lui Șut. Toți ceilalți sunt de cu totul și cu totul alt profil, dar măcar vestea bună este că Lixandru e bine” – Mihai Stoica

Adrian Șut este unul dintre liderii echipei campioane, purtând adesea banderola în lipsa lui Darius Olaru. În actualul sezon, a bifat 15 meciuri pentru „roș-albaștri”, fiind titular în toate cele opt confruntări din cupele europene.

Internaționalul român a avut contribuții decisive: a marcat în returul cu Aberdeen (3-0), gol care a asigurat calificarea în Europa League, și a oferit o pasă decisivă în derby-ul cu Dinamo, când Tănase a reușit dubla, meci pierdut cu 3-4 de FCSB. Până acum, Șut a lipsit doar de la două partide din Superligă (cu Rapid și FC Argeș), ambele fără victorie pentru echipa sa.

La națională, el a fost folosit cu Canada, iar în Cipru a rezistat pe teren doar câteva minute, până la accidentare.

Adrian Șut a jucat 198 de meciuri pentru FCSB și are o cotă de piață de 4,5 milioane de euro.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Mircea Lucescu a convocat un jucător în premieră, după ce Adrian Şut s-a accidentat!

FCSB și-a găsit fundaș după ce l-a ratat pe Mario Tudose. De ce zice Gigi Becali, totuși, că „nu se pune problema să-l iau”

Citește și

EXTERNE ATENTATELE de la 11 septembrie din SUA, comemorate în contextul violențelor motivate politic. Activistul republican Charlie Kirk, ucis cu o zi înainte
11:53
ATENTATELE de la 11 septembrie din SUA, comemorate în contextul violențelor motivate politic. Activistul republican Charlie Kirk, ucis cu o zi înainte
ULTIMA ORĂ Ambasada României la Washington TACE după atentatul asupra lui Charlie Kirk. Nimeni din conducerea statului român nu a condamnat ASASINATUL
11:50
Ambasada României la Washington TACE după atentatul asupra lui Charlie Kirk. Nimeni din conducerea statului român nu a condamnat ASASINATUL
MESAJ Sorin Grindeanu, reacție după asasinarea lui Charlie Kirk: „Un act abominabil” / „Rugăciuni pentru familia sa”
11:39
Sorin Grindeanu, reacție după asasinarea lui Charlie Kirk: „Un act abominabil” / „Rugăciuni pentru familia sa”
AUTO Programul „RABLA” revine. Ministrul Diana Buzoianu: „Am păstrat valoarea voucherelor”
11:33
Programul „RABLA” revine. Ministrul Diana Buzoianu: „Am păstrat valoarea voucherelor”
ACTUALITATE Alimentele și energia electrică, printre cele mai lovite de noul val de SCUMPIRI. Vezi cu cât au crescut prețurile pentru produsele de bază
10:35
Alimentele și energia electrică, printre cele mai lovite de noul val de SCUMPIRI. Vezi cu cât au crescut prețurile pentru produsele de bază
Mediafax
Grindeanu, după asasinarea lui Kirk: Un act abominabil
Digi24
Cea mai mare armată din Europa arată bine doar pe hârtie. „Avioanele F-16 și F-35 ar rămâne descoperite în fața dronelor rusești”
Cancan.ro
Zodiile care au parte de protecție divină de la 11 septembrie. 4 nativi au șanse unice
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Operațiunea „Buget frumos pe hârtie”. Ce riscă Guvernul Ciolacu dacă a măsluit cifrele economice pe 2024
Mediafax
A venit nota pe plată pentru creșterile de taxe? Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025 ajunge la 9,9%
Click
Copiii care merg la școală cu ghiozdane goale, manuale lipsă și haine insuficiente: „Pentru mulți rămâne un loc al stresului și rușinii.” Studiul care dezvăluie realitatea cruntă
Wowbiz
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Antena 3
Familia tinerei care a fugit din Ucraina de război, dar a murit în SUA, prima reacție după incident: A venit aici pentru siguranță
Digi24
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
Cancan.ro
Creierul afacerii “Air cocaine” de 20 mil.€ a aterizat în România! Coincidenţă? Greu de crezut: Frank Colin a venit în România de ziua fostei neveste!
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
StirileKanalD
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
KanalD
35 de medicamente noi adăugate pe lista celor compensate. Cine sunt beneficiarii
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
Primul lucru care se întâmplă atunci când renunți la cafea
Capital.ro
Elena Udrea nu a dezamăgit. Imaginea care a trecut orice test: Nu renunță niciodată; e una dintre preferatele mele
Evz.ro
CNAS nu decontează decât o parte din costurile operațiilor
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
Cum a fost POSIBIL? După 23 de ani, polițiștii l-au prins pe bărbatul care a comis o crimă în anul 2002. Cine este, de fapt, criminalul de care toți au uitat? Trăia sub ochii tuturor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
Un studiu arată că băutorii de bere sunt magneți pentru țânțari