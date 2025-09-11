Prima pagină » Actualitate » FCSB și-a găsit fundaș după ce l-a ratat pe Mario Tudose. De ce zice Gigi Becali, totuși, că „nu se pune problema să-l iau”

11 sept. 2025, 07:33, Actualitate
După ce pista Mario Tudose s-a închis, FCSB s-a reorientat pentru un fundaș central și, mai nou, se uită în curtea rivalei Dinamo pentru a-și consolida apărarea. Din câte se pare, campioana României se interesează de Kennedy Boateng, fundașul central togolez care a impresionat în echipa „alb-roșilor”.

Boateng va intra în curând în ultimele luni de contract, astfel că reprezintă o oportunitate pe care Gigi Becali nu vrea să o scape.

Situația contractuală a lui Boateng

Boateng are 28 de ani și se află în ultimul sezon cu Dinamo, iar negocierile pentru prelungirea angajamentului bat pasul pe loc. Potrivit gsp.ro, jucătorul solicită un salariu considerabil mai mare, în jur de 20.000 de euro lunar, sumă pe care clubul din Ștefan cel Mare nu și-o permite, la momentul actual.

Aceasta este conjunctura de care încearcă să profite FCSB, care stă la pândă și speră să-l ademenească în curtea sa pe apărătorul togolez.

Sursa citată scrie că „roș-albaștrii” ar putea acționa în iarnă, când Boateng va intra în ultimele șase luni de contract și va fi liber să semneze cu orice club. În acel moment, FCSB va avea două opțiuni: să bată palma cu jucătorul pentru o mutare în vara lui 2026 sau să achite o compensație lui Dinamo pentru a-l aduce încă din ianuarie.

Gigi Becali a recunoscut, în trecut, că-l apreciază pe Kennedy Boateng, despre care a spus că are calități. De altfel, chiar vara asta fotbalistul s-a aflat pe radarul campioanei, iar agentul său, Tony Appiah, a lăsat deschisă posibilitatea unei colaborări.

Andrei Nicolescu, președintele FC Dinamo, nu exclude plecarea jucătorului: „Toată lumea este transferabilă. Nimeni nu este netransferabil la Dinamo datorită modului în care Dinamo încearcă să se reașeze pe făgașul normal al performanței. În acest moment, nu ne permitem să spunem că cineva este netransferabil”.

Venit la Dinamo în urmă cu un an, după experiențe în Austria și Portugalia, Boateng a avut un start oscilant, dar a reușit să se impună. A adunat 39 de partide, în care a înscris de trei ori și a oferit două pase decisive, devenind liderul defensivei.

Site-ul Transfermarkt îl evaluează la un milion de euro.

Dacă se va transfera la FCSB, togolezul va concura pentru un loc de titular cu Ngezana, Dawa, Graovac și Popescu.

Becali, la „cuțite” cu impresarii

Totuși, la nivel oficial, Gigi Becali insistă că nu-l vrea pe Boateng și chiar a lansat un atac la adresa agentului fundașului dinamovist. Se cunoaște faptul că latifundiarul din Pipera nu acceptă să plătească niciun fel de comisioane impresarilor care îi propun jucători.

„Nu mă interesează niciun Boateng de la niciun Dinamo. E un jucător bun, dar nu se pune problema să vină la FCSB. Are un impresar mai «dilimache», care se laudă peste tot că ascultă Gigi de el. Auzi, bă, că ascult eu de el! E unul d-ăsta care le zice tuturor că, dacă el vrea să-l aducă pe Boateng, eu, Gigi Becali, fac ce vrea el. Știi cum e, tată, cu impresarii ăștia care se bagă singuri în seamă. Nu-i băgăm în seamă, ne vedem de treaba noastră.

O să se refacă și Dawa, deci nu se pune problema de Boateng la FCSB. Suntem acoperiți și nu avem nevoie în acest moment. Lotul e foarte bun și echilibrat”, a transmis Becali miercuri.

