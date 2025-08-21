Cât de sănătoasă este, de fapt, cafeaua FĂRĂ cofeină. Ce beneficii are

Cafeaua este una dintre cele mai cunoscute și consumate băuturi din lume. Cu cofeină sau fără, băutura caldă ori rece este întotdeauna o alternativă când vine vorba de un plus de energie. Și cafeaua fără cofeină a început să fie tot mai consumată de către persoanele care vor să limiteze aportul de cofeină, însă cât de sănătoasă e ea, de fapt.

Cafeaua fără cofeină reprezintă o variantă mai ușoară a cafelei tradiționale, însă la fel de gustoasă și de aromată. Este o alternativă mai sănătoasă pentru persoanele care urmăresc diminuarea aportului de cofeină, se obține din sortimente diferite de cafea și trece printr-un proces complex de decofeinizare ca să reiasă un gust similar cu cel al cafelei clasice.

Beneficiile consumlui de cafea decofeinizat ă

Deși în timpul procesului de decofeinizare, cafeaua își pierde circa 15% din cantitatea de antioxidanți, rămân 85% dintre proprietăți care îmbunătățesc sănătatea organismului în mod natural. Astfel, cafeaua fără cofeină încetinește degradarea funcțiilor cerebrale.

Cafeaua, în general, chiar și cea fără cofeină, are un efect pozitiv pentru creier și îmbunătățește procesul natural de îmbătrânire. Datorită acidului clorogenic, ea protejează neuronii și previne bolile neurodegenerative, ca Parkinson sau Alzheimer.

Cafeaua fără cofeină ameliorează simptomele de arsuri la stomac. Astfel, cafeaua fără cofeină poate să provoace un reflux mult mai mic sau chiar deloc, în funcție de toleranța pentru cofeină.

Cafeaua fără cofeină poate să ajute la scăderea riscului de diabet de tip 2. Consumul de cafea, atât normal, cât și decofeinizat, a fost legat de reducerea riscului de diabet de tip 2. Ea poate să îmbunătățească calitatea somnului, poate să reducă riscul de boli cardiovasculare, poate minimiza apariția cancerului de prostată prin cantitatea mare de trigonelină, chinină și cafeestol. De asemenea, cafeaua fără cofeină poate normaliza tensiunea arterială. Ca și riscuri, ea poate interfera cu absorbția fierului, datorită acidului clorogenic, poate să provoace somnolență sau dureri de cap. Deoarece poate reduce tensiunea arterială, ea nu este indicate în cazul pacienților hipotonici.

