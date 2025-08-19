Câtă cafea poți bea, zilnic. Ce se întâmplă în organismul unei persoane care consumă această băutură, potrivit unui studiu

Câtă cafea poți bea, zilnic? Un nou studiu arată ce se întâmplă în organismul unei persoane care consumă această băutură, în fiecare zi. Potrivit experților, această băutură poate oferi multiple beneficii, pe termen lung.

Cafeaua se află printre băuturile preferate ale cetățenilor români și, începând cu data de 1 august 2025, prețul acesteia a înregistrat o nouă creștere (vezi AICI). De altfel, în ultimele luni, specialiștii susțineau că prețul ridicat al cafelei este determinat și de producția scăzută de cafea din cauza problemelor cu recoltele. În primăvara acestui an, în spațiul public apăreau informații potrivit cărora producția de cafea a Vietnamului a scăzut, ceea ce a creat un dezechilibru pe piață.

Câtă cafea poți bea, zilnic

Consumul de cafea poate să aducă multiple beneficii organismului uman. Un studiu, care a fost publicat în „The Journal of Nutrition”, arată că această băutură, consumată zilnic, poate să contribuie la scăderea riscului de deces prin boli cardiovasculare. Studiul arată că riscul de deces, în cazul subiecților care au luat parte la cercetare, scăzute cu aproape o cincime.

La studiu au luat parte 46.332 de persoane cu vârsta peste 20 de ani. Comportamentul de consum al cafelei a fost urmărit timp de 11 ani. În fiecare zi, au consumat o ceașcă de cafea, iar studiul a arătat un risc de deces cu 16% mai mic față de cei care nu consumau deloc această băutură. Consumul de 2 – 3 cești pe zi a fost asociat cu o reducere de 17% a riscului de deces cardiac. Totuși, beneficiile sunt „plafonate”, la 3 cești pe zi, susțin cercetătorii.

Pe de altă parte, persoanele care consumă cafea trebuie să fie atente la cantitate. Dacă o persoană consumă cofeină în exces, atunci ar putea să se confrunte cu diverse efecte. Printre acestea se numără problemele de somn, amețelile, durerile de cap și anxietatea. Specialiștii mai susțin că poată să apară deshidratarea și chiar nervozitate, scrie a1.ro.

Sursă foto: Envato (rol ilustrativ)