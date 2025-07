Cât de sănătos este PEPENELE din comerț. Experții atrag atenția asupra așa-zisului aparat de măsurare a toxicității: „Este o jucărie”

Pericol extrem pentru consumul alimentar este avertismentul pe care îl primesc aproape toți oamenii care vor să afle câți nitrați sunt într-un pepene. Pentru a face o astfel de analiză, se folosesc niște aparate foarte populare, cumpărate de pe internet, însă rezultatele sunt adeseori false. Reporterii Antena 1 au făcut analiza unui pepene într-un laborator acreditat, iar rezultatul a fost unul surprinzător.

Pepenele, unul dintre fructele preferate ale românilor, însă pe internet au o mulțime de filmulețe în care cumpărătorii măsoară nivelul de nitrați din acest aliment, cu ajutorul unui aparat electronic achiziționat pe internet. Aparatul respectiv oferă un rezultat alarmant: pepenele este plin de nitrați, substanțe chimice, foarte periculoase pentru sănătatea organismului.

Reporterii Antena 1 au dus, însă, un pepene la un laborator pentru a testa nivelul de toxicitate.

„Nitrații sunt o clasă de substanțe, substanțe care pot afecta organismul atunci când depășim anumite limite în consum. Pentru nou-născuți sunt periculoși, deoarece intoxică foarte grav,” a declarat Alexandru Cîrîc, directorul Institutului de Cercetări Alimentare.

„Așa ajung oamenii să cumpere de pe piață tot felul de instrumente mult lăudate, care pretind că pot măsura substanțele periculoase din alimente. Am vrut să facem și noi experimentul, doar că am mers un pic mai departe, adică în laboratorul acreditat. Noi am comandat acest produs de pe internet. Costă în jur de 600 lei și spune că ne testează conținutul de nitrați pentru fructe, legume, carne și pește.”, a precizat reportera Observator.news.ro.

În urma analizelor din laboratorul acreditat, rezultatul referitor la toxicitatea pepenelui arată că fructul este sigur pentru consum.

„Rezultatul final al analizei nitraților în laborator pentru proba de pepene este 36,70mg/kg.

Mult mai puțin. Aparatul este o jucărie, cel mult o jucărie pentru copii. Nu face decât să inducă consumatorul în eroare și să creeze panică.”, a declarat directorul ICA, în urma testului de toxicitate.

