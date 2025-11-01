Prima pagină » Actualitate » Cât este timpul de așteptare sâmbătă seară pentru accesul în Catedrala Mântuirii Neamului. Aproape 200.000 de pelerini au trecut prin Sfântul Altar

Nicolae Oprea
01 nov. 2025, 17:48, Actualitate
Timpul de așteptare pentru accesul în Catedrala Mântuirii Neamului este, sâmbătă după ora 17.30, de aproximativ 4 ore, potrivit hărții interactive pusă la dispoziție de Patriarhia Română.

Patriarhia Română a anunțat, sâmbătă, că peste 170.000 de credincioși au trecut și s-au închinat prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale din București, începând din ziua de duminică, 26 octombrie, când a avut loc slujba de sfințire a picturii interioare.

Coada se întinde pe kilometri la Catedrala Mântuirii Neamului

Sâmbătă, în jurul orei 17.30, timpul de așteptare la coada pentru intrare în Catedrală era de aproximativ 4 ore, potrivit hărții interactive care poate fi consultată AICI.

Pictura Catedralei Mântuirii Neamului a fost sfinţită, pe 26 octombrie, în cadrul unei ceremonii conduse de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, alături de un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoţi și 12 diaconi.

După ce slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale s-a încheiat, în cuvântul final, Patriarhul Daniel a mulțumit tuturor celor care au contribuit la construirea lăcașului de cult. Preafericitul Părinte a solicitat în continuare ajutor pentru a finaliza „toate lucrările la Catedrala Națională, inclusiv pictura din pridvor care nu este terminată”.

Catedrala Mântuirii Neamului, simbol al identității spirituale românești

În ultimii ani, Catedrala Mântuirii Neamului a devenit un simbol al identității spirituale românești. De asemenea, impunătoarea construcție atrage privirile prin dimensiunile sale monumentale și picturile unicat în lume.

Este cea mai mare biserică din România și cea mai înaltă și mai mare clădire de biserică ortodoxă ca volum și suprafață din lume, totodată remarcându-se și prin cel mai mare iconostas din lume.

Construcția monumentului a început în decembrie 2010, iar 15 ani mai târziu sunt finalizate lucrările de construcție, vitraliile exterioare și picturile, respectiv mozaicurile interioare. Până acum, costurile s-au ridicat la 270 de milioane de euro.

