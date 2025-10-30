Politicienii au plecat, credincioșii au rămas. La patru zile de la sfințirea Catedralei Naționale, pelerinii așteaptă și 10 ore pentru a intra în altar. „Conducătorii noștri să ne vadă, să ne audă și să se uite la necazurile și nevoile noastre”

În ziua sfințirii picturii Catedralei Neamului, politicienii s-au perindat la eveniment, admirând fără bariere lăcașul de cult. De atunci, credincioșii stau cu orele la rând, zi și noapte, pentru a putea intra în Catedrală. Veniți de la sute de kilometri depărtare, românii așteaptă și zece ore pentru a se închina în altar.

Doamna Angela are 71 de ani și așteaptă la rând de mai bine de trei ore. Cu lacrimi în ochi, spune că a venit să se roage pentru familie și că nu pleacă până când nu pășește în Catedrală.

„- De unde veniți?

– Din Dâmbovița. Stau de la 13:30 la coadă. Eu sper să rezist. De aceea am venit. E unic în viață. Avem și noi o vârstă și n-am văzut așa ceva până acum. Nu știu dacă îmi mai dă Dumnezeu ocazia să mai văd așa ceva. Zilele sunt numărate. Suntem bătrâni. Suntem bolnavi. Sunt și cu fiica mea și cu soțul meu. Sunt pe cealaltă parte.

Eu m-am pus aici ca să mă sprijin de gardul acesta. Soțul e mai în vârsta decât mine. Fiica ne-a adus aici. E impresionantă catedrala. Mare. Frumoasă. De aceea mi-am dorit să o văd. Am văzut-o la televizor și am zis că vreau să ajung acolo. Am venit să mă bucur și să le povestesc nepoților”, ne-a mărturisit doamna Angela.

„Conducătorii noștri să ne vadă, să ne audă”

Mulți credincioși vin de la sute de kilometri depărtare și par neobosiți. Vor să aibă un trai mai bun și pentru acest lucru se roagă.

„Suntem din Bacău. Suntem plecați de azi-noapte de acasă. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu am stat la coadă de la ora 9:30 și sperăm să ajungem și acasă în seara aceasta. Dacă mai stăm o oră și jumătate, două, mai facem patru, cinci ore pe drum…

Clădirea este extraordinar de frumoasă, emblematică pentru România. Sperăm ca această credință a tuturor oamenilor să ne ajute țara, poporul, să avem pace în țară, un trai mai bun. Ne dorim liniște, trai mai bun pentru copii. Asta sperăm! Să avem liniște, sănătate, pace pentru copiii noștri. Ne rugăm pentru copii și pentru toată lumea.

Conducătorii noștri să ne vadă, să ne audă și să se uite la necazurile și nevoile noastre. Și cu pensionarii, salariații. Să le dea Dumnezeu înțelepciune conducătorilor noștri ca să facă ceva pentru poporul acesta. E dezorientat. Nu mai credem în politicieni. Nu mai știm ce să mai credem și cum să mai credem. Nu mai înțelegem nici noi nimic.

Nu sunt obosită. Mulțumesc lui Dumnezeu! Mergem înainte. Am mai stat și pe bordură, și pe bancă, cum am putut. Avem pastiluțele în geantă. Asta este situația. Mergem înainte”, a spus un credincios.

„De la Iași am venit. Așa ne-am propus, așa stăm. Am plecat de la ora patru de dimineață de acasă. Ne-am așezat la coadă de la ora 12:30. Încercăm să rezistăm. Cu ajutorul lui Dumnezeu le facem pe toate”, a mărturisit o femeie.

„Eu sunt de la Sighișoara. Ne-am propus să vedem și noi Catedrala Mântuirii Neamului. Așteptăm cu nerăbdare să ajungem la rând. Stăm la coadă de la 12:30″, a spus o altă femeie.

„Mă simt epuizată pur și simplu”

Unii spun că sunt dezamăgiți de organizare. Mulți se plâng că nu au de unde să-și cumpere un ceai sau o cafea în contextul în care timpii de așteptare sunt mari.

„Sunt din Ilfov, din Ciorogârla. Sunt pensionară. Am venit cu gânduri bune pentru copiii mei și pentru mine. Am venit de la ora 09:00, de dimineață. În jur de două ore și jumătate, trei ore ajungem și noi. Sunt bine, dar mă simt epuizată pur și simplu.

Să știți că nu se aștepta lumea să se stea atât, să nu avem o cafea, un ceai cald. Toaletele sunt un dezastru. Nu ne așteptam. Noi mergem în fiecare an la Iași, la Cuvioasa Paraschiva. E super! E incomparabil cu toate că aici e Capitala țării”, a zis o altă femeie.

Patriarhia Română a anunțat prelungirea programului de închinare la Catedrala Națională, chiar și pe timpul nopții, până miercuri, 5 noiembrie 2025, ora 24:00, din cauza numărului mare de pelerini care doresc să treacă prin Sfântul Altar.

