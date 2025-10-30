Prima pagină » EXCLUSIV » Politicienii au plecat, credincioșii au rămas. La patru zile de la sfințirea Catedralei Naționale, pelerinii așteaptă și 10 ore pentru a intra în altar. „Conducătorii noștri să ne vadă, să ne audă și să se uite la necazurile și nevoile noastre”

Politicienii au plecat, credincioșii au rămas. La patru zile de la sfințirea Catedralei Naționale, pelerinii așteaptă și 10 ore pentru a intra în altar. „Conducătorii noștri să ne vadă, să ne audă și să se uite la necazurile și nevoile noastre”

Oana Zvobodă
30 oct. 2025, 05:00, EXCLUSIV
Politicienii au plecat, credincioșii au rămas. La patru zile de la sfințirea Catedralei Naționale, pelerinii așteaptă și 10 ore pentru a intra în altar.
Galerie Foto 13

În ziua sfințirii picturii Catedralei Neamului, politicienii s-au perindat la eveniment, admirând fără bariere lăcașul de cult. De atunci, credincioșii stau cu orele la rând, zi și noapte, pentru a putea intra în Catedrală. Veniți de la sute de kilometri depărtare, românii așteaptă și zece ore pentru a se închina în altar.

Vezi galeria foto
13 poze

Doamna Angela are 71 de ani și așteaptă la rând de mai bine de trei ore. Cu lacrimi în ochi, spune că a venit să se roage pentru familie și că nu pleacă până când nu pășește în Catedrală.

„- De unde veniți?

– Din Dâmbovița. Stau de la 13:30 la coadă. Eu sper să rezist. De aceea am venit. E unic în viață. Avem și noi o vârstă și n-am văzut așa ceva până acum. Nu știu dacă îmi mai dă Dumnezeu ocazia să mai văd așa ceva. Zilele sunt numărate. Suntem bătrâni. Suntem bolnavi. Sunt și cu fiica mea și cu soțul meu. Sunt pe cealaltă parte.

Eu m-am pus aici ca să mă sprijin de gardul acesta. Soțul e mai în vârsta decât mine. Fiica ne-a adus aici. E impresionantă catedrala. Mare. Frumoasă. De aceea mi-am dorit să o văd. Am văzut-o la televizor și am zis că vreau să ajung acolo. Am venit să mă bucur și să le povestesc nepoților”, ne-a mărturisit doamna Angela.

„Conducătorii noștri să ne vadă, să ne audă”

Mulți credincioși vin de la sute de kilometri depărtare și par neobosiți. Vor să aibă un trai mai bun și pentru acest lucru se roagă.

„Suntem din Bacău. Suntem plecați de azi-noapte de acasă. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu am stat la coadă de la ora 9:30 și sperăm să ajungem și acasă în seara aceasta. Dacă mai stăm o oră și jumătate, două, mai facem patru, cinci ore pe drum…

Clădirea este extraordinar de frumoasă, emblematică pentru România. Sperăm ca această credință a tuturor oamenilor să ne ajute țara, poporul, să avem pace în țară, un trai mai bun. Ne dorim liniște, trai mai bun pentru copii. Asta sperăm! Să avem liniște, sănătate, pace pentru copiii noștri. Ne rugăm pentru copii și pentru toată lumea.

Catedrala Mântuirii Neamului

Conducătorii noștri să ne vadă, să ne audă și să se uite la necazurile și nevoile noastre. Și cu pensionarii, salariații. Să le dea Dumnezeu înțelepciune conducătorilor noștri ca să facă ceva pentru poporul acesta. E dezorientat. Nu mai credem în politicieni. Nu mai știm ce să mai credem și cum să mai credem. Nu mai înțelegem nici noi nimic.

Nu sunt obosită. Mulțumesc lui Dumnezeu! Mergem înainte. Am mai stat și pe bordură, și pe bancă, cum am putut. Avem pastiluțele în geantă. Asta este situația. Mergem înainte”, a spus un credincios.

„De la Iași am venit. Așa ne-am propus, așa stăm. Am plecat de la ora patru de dimineață de acasă. Ne-am așezat la coadă de la ora 12:30. Încercăm să rezistăm. Cu ajutorul lui Dumnezeu le facem pe toate”, a mărturisit o femeie.

„Eu sunt de la Sighișoara. Ne-am propus să vedem și noi Catedrala Mântuirii Neamului. Așteptăm cu nerăbdare să ajungem la rând. Stăm la coadă de la 12:30″, a spus o altă femeie.

Coada se întinde pe kilometri la Catedrala Mântuirii Neamului

„Mă simt epuizată pur și simplu”

Unii spun că sunt dezamăgiți de organizare. Mulți se plâng că nu au de unde să-și cumpere un ceai sau o cafea în contextul în care timpii de așteptare sunt mari.

„Sunt din Ilfov, din Ciorogârla. Sunt pensionară. Am venit cu gânduri bune pentru copiii mei și pentru mine. Am venit de la ora 09:00, de dimineață. În jur de două ore și jumătate, trei ore ajungem și noi. Sunt bine, dar mă simt epuizată pur și simplu.

Să știți că nu se aștepta lumea să se stea atât, să nu avem o cafea, un ceai cald. Toaletele sunt un dezastru. Nu ne așteptam. Noi mergem în fiecare an la Iași, la Cuvioasa Paraschiva. E super! E incomparabil cu toate că aici e Capitala țării”, a zis o altă femeie.

Patriarhia Română a anunțat prelungirea programului de închinare la Catedrala Națională, chiar și pe timpul nopții, până miercuri, 5 noiembrie 2025, ora 24:00, din cauza numărului mare de pelerini care doresc să treacă prin Sfântul Altar.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

JUSTIȚIE Avocatul Marian Nazat comentează șansele Codruței Kovesi de a reveni într-o funcție la vârf. „S-ar înscrie în politica pe care o dorește Nicușor Dan, revitalizarea câmpului tactic”
23:00
Avocatul Marian Nazat comentează șansele Codruței Kovesi de a reveni într-o funcție la vârf. „S-ar înscrie în politica pe care o dorește Nicușor Dan, revitalizarea câmpului tactic”
ANALIZĂ EXCLUSIV Impactul retragerii americane, analizat de generalul-maior (r) Dan Grecu. „Semnalul nu ne bucură”. „Ajungem astăzi să convocăm un Consiliu Suprem de Apărare restrâns, când știam asta din februarie?”
16:17
Impactul retragerii americane, analizat de generalul-maior (r) Dan Grecu. „Semnalul nu ne bucură”. „Ajungem astăzi să convocăm un Consiliu Suprem de Apărare restrâns, când știam asta din februarie?”
VIDEO EXCLUSIV Gheorghe Bulat (B. Braun), la Health EU Summit: „Transparența este cheia unui dialog constructiv în sistemul de sănătate”
14:20
Gheorghe Bulat (B. Braun), la Health EU Summit: „Transparența este cheia unui dialog constructiv în sistemul de sănătate”
VIDEO EXCLUSIV Raluca Simbotin (MSD), la Health EU Summit: „România poate fi un exemplu european în abordarea bolilor rare și cardiovasculare”
14:09
Raluca Simbotin (MSD), la Health EU Summit: „România poate fi un exemplu european în abordarea bolilor rare și cardiovasculare”
EXCLUSIV ANTI-TRUMP-iștii care conduc România. Oana Gheorghiu, propusă vicepremier, este doar ultima de pe o listă lungă. Consilierii lui Nicușor Dan, ai lui Ilie Bolojan și miniștri s-au întrecut în înjurături. Naumescu, Țoiu și Dogioiu
12:58
ANTI-TRUMP-iștii care conduc România. Oana Gheorghiu, propusă vicepremier, este doar ultima de pe o listă lungă. Consilierii lui Nicușor Dan, ai lui Ilie Bolojan și miniștri s-au întrecut în înjurături. Naumescu, Țoiu și Dogioiu
VIDEO EXCLUSIV Producător muzical din București, ținta unui atac sângeros orchestrat de un manelist viral pe internet. Imagini exclusive cu bătaia
07:00
Producător muzical din București, ținta unui atac sângeros orchestrat de un manelist viral pe internet. Imagini exclusive cu bătaia
Mediafax
Primele rețineri în cazul exploziei din Rahova. Surse: Un angajat Distrigaz și doi ai firmei „fantomă”
Digi24
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu autopsia medicului Ștefania Szabo. Familia a pus piciorul în prag. Poliția face percheziții de amploare. Detalii de ultimă oră
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în costum de baie!
Adevarul
Ce averi au sindicaliștii care au scos miercuri în stradă mii de angajați din sectorul public
Mediafax
România desfășoară o nouă misiune de sprijin umanitar destinată populației civile din Fâșia Gaza
Click
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
Digi24
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul astronautului despre „iubirea vieții sale”
Cancan.ro
Ștefania Szabo a fost căsătorită cu un OFIȚER extrem de influent și se certau pentru bani mulți! Adevărul care zguduie toată ancheta este
Ce se întâmplă doctore
Noi informații ȘOC în cazul morții Ștefaniei Szabo. Doctorița și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a ucis pe Michael Jackson
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Motocicliștii cer legalizarea acestei manevre în România. O nevoie reală pentru fluidizarea traficului – VIDEO
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Reacția NATO după anunțul retragerii trupelor americane de pe flancul estic