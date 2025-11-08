Prima pagină » Actualitate » Cât plătești pentru o porție de varză călită cu ciolan la restaurantul lui Florin CĂLINESCU, din București

08 nov. 2025, 12:07, Actualitate
Florin Călinescu rămâne starul incontestabil al show-urilor televizate, dar puțini români știu că are deschis în centrul Bucureștiului un restaurant tradițional. Aici, clienții care îi trec pragul localului pot comanda de mâncare la prețuri prietenoase.

Iar una dintre specialitățile din meniu este varza călită cu ciolan.

Ce prețuri sunt la cârciuma lui Florin Călinescu

Florin Călinescu a petrecut ani la rând în televiziune, dar de ceva vreme a decis să facă un pas în spate și s-a retras din tumultul vieții publice. Mutat la țară, el și-a deschis o mică fermă și crește animale, bucurându-se de un liniște și apropierea de natură.

„Am o gospodărie cu multe animale: 83 de găini, 5 porci de Bazna, doi băieţi şi trei fete, 42 de bibilici, 9 gâşte, doi câini lupi şi doi Schnauzeri pitici. Am avut şi capre cu iezi, dar iedul s-a făcut mare şi l-am dat, pentru că se ţinea de rele. Acum cred că mă apuc să scriu scenarii de film. Abia acum, pentru că sunt leneș, pentru că astăzi văd că este un public care părăsește… Fugim ca Spartacus, în masă, de televiziune”, a declarat Florin Călinescu.

De curând, îndrăgitul actor și om de televiziune a deschis un restaurant în centrul Capitalei. Taverna „La Călinescu” este în zona Tineretului, iar meniul oferă porții consistente, la prețuri accesibile tuturor.

De exemplu, pentru o porție de sărmăluțe de jumătate de kilogram, servite cu mămăligă și ardei, clienții plătesc doar 44 de lei. Iar varza călită cu ciolan, vedeta localului, costă numai 42 de lei. Cei pofticioși pot opta și pentru pomana porcului, la 41 de lei, sau pentru o porție de șnițel pane – 32 de lei.

Ciorbele de perișoare și de văcuță au același preț, 19 lei, în timp ce supa de legume și ciorba de fasole fac 16 lei.

De ce a plecat Călinescu din Pro TV

Multă lume se întreabă de ce a plecat Florin Călinescu din Pro TV, iar un colaborator apropiat de-al său a explicat care a fost principalul motiv pentru încetarea colaborării. Din câte se pare, implicarea actorului în politică a contact.

După cum bine se știe, Călinescu a ocupat funcția de președinte al Partidului Verde.

„Conducerea postului i-a spus, însă, clar: ori noi, ori lumea politică. Strâns cu ușa, Călinescu le-a transmis că alege, în continuare, să rămână în funcția de președinte al partidului. Așa că s-a ajuns la ruperea contractului, pentru că nu poți fi și formator de opinie și să ocupi și funcție într-un partid. Nu a fost vorba de salariu.

Păi, cine crede că Florin Călinescu, după zeci de ani de televiziune, mai depinde acum de salariu, greșește amarnic. El a ajuns la un stadiu în care nu se mai uită la câteva mii de euro. El nu trăiește din salarii, ci din afacerile pe care le are. Tocmai din acest motiv a și preferat să rămână în politică”, a declarat apropiatul lui Călinescu pentru Cancan, cu ceva vreme în urmă.

