De ce s-a scumpit varza românească în toamna lui 2025. Preț mare, profit mic pentru producători

20 oct. 2025, 18:22, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

E sezonul verzei, astfel că gospodarii merg la piață, ca să cumpere pentru murat. Doar că prețul verzei românești a crescut în această toamnă, iar cumpărătorii au observat deja diferența. De le un leu pe kilogram, cu cât se vindea anul trecut din poarta fermei, acum prețul pornește de la 1,2 lei și poate ajunge până la 3 lei în piețe.

Producătorii spun însă că această scumpire a verzei nu este una întâmplătoare. În spatele fiecărui kilogram de varză stau însă investiții mai mari, tratamente mai scumpe și o luptă tot mai acerbă cu bolile și dăunătorii care, din cauza climei, devin tot mai greu de controlat.

Viorica Ciric, o legumicultoare din comuna Vișan, județul Brăila, cultivă varza românească de peste două decenii. În acest sezon, din cele 31 de hectare de teren pe care le lucrează, două sunt dedicate verzei de Buzău.

Cultivăm varză de 20 de ani, acum avem pe două hectare. Noi punem varză românească, aceasta este cea mai căutată de pe piață. Investim în culturi, avem sisteme de irigații cu picurare, cu contor în față, cât consumăm, atât plătim. Noi pornim de la semințe, un an cumpărăm semințele, un alt an le producem noi. Pentru un hectar de varză, cu udare, cu plantare, cu tot, cred investim în jur de 15.000 de lei”, a explicat producătoarea pentru Agrointeligența.

De asemenea, răsadurile sunt crescute în sere proprii, iar semințele provin direct de la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău. Chiar și așa, profitul rămâne modest.

Noi, ca producători, nu avem timp mergem și în piață. Noi recoltăm varza și e preluată de samsari la un preț de 1-1,2 lei/kg. La piață, cumpărătorii o pot găsi la preț dublu, 3 lei/kg”, a spus Viorica Ciric.

Fermierii se confruntă însă cu scumpiri la toate nivelurile: de la semințe și îngrășăminte, până la combustibil și tratamente. Mai mult, vremea instabilă a favorizat apariția bolilor, iar produsele fitosanitare sunt tot mai puțin eficiente.

Și schimbările climatice au adus alte provocări pentru producători: primăverile mai reci îi obligă pe fermieri să încălzească sere pentru răsaduri, iar iernile blânde nu mai distrug dăunătorii. În plus, producătorii locali spun că lipsa unei piețe organizate îi obligă să vândă marfa la prețuri mici, direct de la intermediari.

