05 nov. 2025, 12:24, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
În cea mai nouă ediție a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, realizatorul Gândul l-a provocat pe invitatul său, Florin Călinescu, la un dialog deschis pe tema principalilor competitori care își dispută Primăria Capitalei. Actorul vede un competitor redutabil în candidatura Ancăi Alexandrescu, oferind mai multe argumente în acest sens.

Vedeta de televiziune a oferit un pronostic pentru competiția acerbă care îl va desemna pe viitorul primar al Capitalei, în cursă înscriindu-se și Anca Alexandrescu, care se bucură de susținerea AUR. Astfel, în viziunea lui Florin Călinescu, realizatoarea de televiziune beneficiază de un atu incontestabil în fața contracandidaților săi.

Realizatoarea de la Realitatea Plus ar putea replica succesul Gabrielei Firea

Anca are șansa ei. Ca și la doamna Firea, femeile pot să încline balanța, să spună Ia mă… Pentru că publicul ei există, fără discuție, dar i se poate adăuga ceva ce ăstora nu li se poate adăuga: publicul feminin. Femeile alea de 60 plus, care sunt și disciplinate la vot. Ele pot să-i spună: și mamă devotată și doi copii. Nu contează vrăjeala că a fost cu Năstase, cum n-a contat nici la doamna Firea, că i-a murit soțul și în două luni s-a măritat. Nu a sancționat-o nimeni, politic și administrativ, pentru chestia asta

În același context, invitatul a mai observat că, în egală măsură, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu – candidații principalelor partide ale coaliției de guvernare, PSD, respectiv PNL – au șansa lor , care se leagă de experiența dobândită în administrația publică.

