Cât te costă să divorțezi la notar în 2026. Costurile au crescut față de anii trecuți

Nu numai taxele și impozitele pentru locuințe vor crește în 2026. Și cheltuielile de neevitat pentru destrămarea familiei vor fi consistente. Valoarea tarifelor percepute de notar diferă în funcție de existența sau numărul copiilor vor conta la divorț.

Divorțul la notar rămâne una dintre cele mai rapide și mai accesibile modalități de a încheia o căsătorie pe cale amiabilă. Fără procese lungi și fără stres suplimentar, această procedură simplificată le oferă soților posibilitatea de a se separa în doar câteva săptămâni, cu costuri mai mici și mai multă discreție.

A) Divorț fără copii minori

Cost estimativ total: între 1.000 și 1.200 lei. Dintre care:

Onorariu notarial: aprox. 800 – 900 lei + TVA.

Taxă de înregistrare în Registrul Național (RNCD): aprox. 85 lei.

Alte costuri (legalizări copii, arhivare): aprox. 50 – 70 lei.

B) Divorț cu copii minori

Procedura este mai complexă deoarece include și o convenție parentală (acord privind domiciliul copilului, pensia alimentară și programul de vizită).

Cost estimativ total: între 1.700 și 2.000 lei. Dintre care:

Onorariu notarial divort: aprox. 1.400 – 1.500 lei + TVA.

Onorariu convenție parentală: aprox. 180 lei + TVA.

Taxe registru și legalizări: aprox. 150 lei.

