Cât trebuie să dormi, de fapt. Teoria celor 8 ore pe noapte a fost demontată

01 nov. 2025, 07:41, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Ani la rând, regula celor opt ore de somn pe noapte a fost promovată ca fiind cheia unei vieți sănătoase. Dar conform unui profesor de la Harvard, această teorie este nefondată, învechită, specifică perioadei industriale.

Astfel, biologul Daniel E. Lieberman de la Universitatea Harvard susține ideea oamenii „au nevoie natural de opt ore de somneste nefondată. În cercetările lui asupra comunităților care trăiesc fără electricitate, s-a observat că durata medie a somnului este de șase până la șapte zile, fără somn în timpul zilei.

Lieberman numește regula celor opt ore de somn un nonsense industrial”, moștenit din Epoca industrial. când orarul de lucru rigid a impus un model artificial de somn continuu.

În realitate, susține el, curbele epidemiologice moderne indică faptul rata cea mai scăzută a mortalității se înregistrează în jurul valorii de șapte ore de somn pe noapte, nu opt, rezultând o curbă în formă de U, unde atât somnul insuficient, cât și cel excesiv, cresc riscul de boală, notează Fortune.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

De asemenea, Lieberman a explicat că opt ore de somn nu reprezintă o necesitate biologică universală.

Apoi, într-un material publicat de Fortune, cercetătoarea Rebecca Robbins a explicat originea mitului celor opt ore și a spus accentul ar trebui pus pe calitatea somnului, și nu pe un număr fix de ore.

De altfel, peste o treime dintre americani nu ating nici măcar pragul de șapte ore de somn pe noapte. Recomandările oficiale ale American Academy of Sleep Medicine și Sleep Research Society spun adulții ar trebui doarmă cel puțin șapte ore pe noapte”, evitând astfel interpretarea rigidă a celor opt ore.

Iar ghidurile Mayo Clinic sunt similare: adulții au nevoie, în general, de șapte sau mai multe ore de somn, având variații în funcție de vârstă, calitatea somnului, datoria de somn acumulată, sarcină sau perioadele de antrenament intens.

