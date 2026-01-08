Cătălin Botezatu, despre criza economică. ”Numai om de afaceri să nu fii și să nu-ți dai seama că taxele te vor ucide până la urmă”

Cătălin Botezatu, în vârstă de 59 de ani, a vorbit despre criza economică. ”Numai om de afaceri să nu fii și să nu-ți dai seama că taxele te vor ucide până la urmă”, a comentat acesta.



Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri din România. Acesta s-a bucurat de succes atât ca model, cât și ca om de afaceri.

Cătălin Botezatu are două ateliere de creație și trei fabrici în România. Designerul a vorbit despre criza preconizată în mediul de afaceri.

Cătălin Botezatu, despre criza economică. ”O s-o resimțim cu toții, în toate domeniile”

”Anul 2026 va fi un an cu o criză groaznică, dar sper să fie totuși gingaș cu noi și să nu ne rupă în două. O s-o resimțim cu toții, în toate domeniile, dacă nu s-a resimțit deja. Sunt taxe, peste taxe…Numai om de afaceri să nu fii și să nu-ți dai seama că taxele te vor ucide până la urmă. Cine nu recunoaște asta și cine nu este realist, înseamnă că nu gândește sau nu e la curent cu situația politică”, a declarat Cătălin Botezatu pentru click.ro.

Designerul a explicat că nu a făcut fashion pentru bani:

”Banii nu sunt importanţi în ceea ce fac. I-am avute, provin dintr-o familie cu bani, care mi-a oferit un statut financiar ridicat, încă de la început şi nu am făcut fashion pentru bani. Dacă aş fi făcut acest lucru pentru bani, poate nu aş fi realizat atât de multe lucruri, dar nu ştiu ce înseamnă avere, în cazul acesta”.