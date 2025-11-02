Întrebat de Gândul de puciul din USR, când l-a dat afară pe Nicușor Dan, Drulă răspunde că nu este adevărat. Nicușor Dan îl susține acum la Primăria Capitalei

Cătălin Drulă, proaspăt lansat oficial în cursa pentru Primăria Capitalei din partea USR, a negat faptul că în trecut, împreună cu Ionuț Moșteanu, l-au „săpat” pe fondatorul USR, Nicușor Dan, îndepărtându-l din această formațiune politică.

„În anul 2017, l-ați dat afară din partid, împreună cu domnul Moșteanu, iar acum aveți nevoie de sprijinul imaginii lui Nicușor Dan, ca să ajungeți primarul Capitalei. Vă rugăm să ne spuneți când ați fost sincer, atunci sau acum?”, a fost întrebarea reporterului Gândul pentru Cătălin Drulă.

Candidatul USR la PMB a negat însă situația relatată de jurnalistul Gândul:

„Nu o să reiau ipoteza întrebări dumneavoastră. Lucrurile nu au stat în felul acesta (…) Nu este adevărat. Calea pe care Nicușor Dan a ales-o a ajutat extrem de mult acest oraș. Avem un parteneriat de lungă durată, și prezența președintelui spune totul”, a declarat Cătălin Drulă.

Cătălin Drulă, cel care azi abuzează de numele lui Nicușor Dan, îl compara în trecut cu Ceaușescu

Gândul a publicat recent, în exclusivitate, mai multe mesaje de pe grupurile interne ale USR. In 2017, anul despărțirii partidului de fondatorul sau , Nicușor Dan, Cătălin Drulă apare ca unul dintre principalii săi detractori. Deși astăzi Drulă îl laudă pe președintele României, pe atunci îl acuza pe Nicușor Dan că este un adevărat Nicolae Ceaușescu și că nu lăsa loc democrației în partid.

Președintele Nicușor Dan a participat duminică la lansarea oficială în cursa pentru Primăria Generală a Capitalei a lui Cătălin Drulă. Numai că liderul USR, Cătălin Drulă, care se folosește acum insistent de numele și imaginea lui Nicușor Dan – ca să câștige voturi – este același personaj care în trecut îl compara pe Nicușor Dan cu dictatorul Nicolae Ceaușescu și chiar punea umărul la debarcarea lui Dan din USR.