02 nov. 2025, 16:07, Știri politice
Gândul l-a întrebat pe Nicușor Dan „Cum se poate ca un președinte apolitic să susțină un candidat politic la Primărie?”. Răspunsul președintelui, care tocmai ieșea de la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă a fost un mix între râs și incertitudine. Nicușor Dan, a răspuns, într-o primă fază: „Ce țară și ce candidat?”

Președintele României a participat astăzi la lansarea oficială a lui Cătălin Drulă în lupta pentru Primăria Capitalei. Întrebat de reporterul Gândul cum e posibil ca un președinte apolitic să susțină un candidat politic la Primărie, Nicușor Dan nu a știut ce să răspundă și s-a refugiat în hohote de râs.

Atunci când reporterul Gândul i-a specificat clar că este vorba de candidatul Cătălin Drulă, Nicușor Dan s-a făcut că nu înțelege despre ce candidat este vorba. Oficialul a spus că a venit ca simplu invitat al uni eveniment inițiat de USR și tot ceea ce a făcut a fost să transmită niște mesaje despre București.

„Nu știu despre ce țară și despre ce candidați vorbiți. Am venit, cum v-am spus la început, la un eveniment al USR București. Am fost invitat, am transmis niște mesaje spre București și asta e tot”, a declarat Nicușor Dan pentru Gândul.

Nicușor Dan, mesaj către USR la lansarea candidaturii lui Drulă: veți avea în mine un partener. Președintele a găsit și principalul dușman al dezvoltării Bucureștiului – PANSELUȚELE

Nicușor Dan a izbucnit în râs când a fost întrebat dacă l-ar desemna pe Călin Georgescu în funcția de premier al României

