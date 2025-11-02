Gândul l-a întrebat pe Nicușor Dan „Cum se poate ca un președinte apolitic să susțină un candidat politic la Primărie?”. Răspunsul președintelui, care tocmai ieșea de la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă a fost un mix între râs și incertitudine. Nicușor Dan, a răspuns, într-o primă fază: „Ce țară și ce candidat?”

Președintele României a participat astăzi la lansarea oficială a lui Cătălin Drulă în lupta pentru Primăria Capitalei. Întrebat de reporterul Gândul cum e posibil ca un președinte apolitic să susțină un candidat politic la Primărie, Nicușor Dan nu a știut ce să răspundă și s-a refugiat în hohote de râs.

Atunci când reporterul Gândul i-a specificat clar că este vorba de candidatul Cătălin Drulă, Nicușor Dan s-a făcut că nu înțelege despre ce candidat este vorba. Oficialul a spus că a venit ca simplu invitat al uni eveniment inițiat de USR și tot ceea ce a făcut a fost să transmită niște mesaje despre București.

„Nu știu despre ce țară și despre ce candidați vorbiți. Am venit, cum v-am spus la început, la un eveniment al USR București. Am fost invitat, am transmis niște mesaje spre București și asta e tot”, a declarat Nicușor Dan pentru Gândul.

