Prima pagină » Actualitate » Câte grade are acum apa mării. Scad prețurile, scade și temperatura apei

Câte grade are acum apa mării. Scad prețurile, scade și temperatura apei

24 aug. 2025, 12:24, Actualitate
Câte grade are acum apa mării. Scad prețurile, scade și temperatura apei
Câte grade are apă Mării Negre duminică, 24 august 2025 / foto: colaj Shutterstock

Câte grade are acum apa mării, după ce sâmbătă, 23 august 2025, turiștii au sesizat o răcire bruscă a temperaturii? În urma condițiilor meteorologice care au avut loc în ultimele zile pe litoralul românesc, a fost declanșat fenomenul numit „upwelling”.

Câte grade are acum apa mării? Vă reamintim că sâmbătă, 23 august 2025, turiștii aflați pe litoralul românesc au putut sesiza o temperatură a apei mult mai scăzută față de zilele anterioare. Un asemenea fenomen a fost generat de condițiile meteorologice înregistrate atât în zona Dobrogei, cât și în celelalte regiuni ale țării.

Duminică, 24 august 2025, temperatura Mării Negre rămâne, în continuare, mai scăzută, față de zilele precedente. De exemplu, în acestă dimineață, la ora 09:00, apa mării se situa la 15-17 grade Celsius, la Vama Veche, scrie Hotnews.

În stațiunile Mamaia și Eforie, însă, temperatura mării a ajuns la 19-20 de grade Celsius.

Răcirea bruscă a temperaturii apei mării a fost generată de fenomenul „upwelling”. Practic, atunci când vântul suflă cu putere peste suprafața mării, apa caldă este împinsă spre adâncuri, iar apa rece vine spre suprafață. Experții susțin că acest „schimb al locurilor” aduce la suprafață o apă rece bogată în nutrienți. În acest sens, există o probabilitate ca apa de suprafață să aibă o productivitate biologică ridicată.

Procesul invers poartă denumirea de „downwelling”.

Prețuri mai mici pe litoral

De altfel, dacă ar fi să facem o comparație, nu doar gradele apei mării au scăzut, ci și prețurile practicate pentru cazări. Vă reamintim că, începând cu data de 1 septembrie 2025, cea de-a 47-a ediție a programului „Litoralul pentru toți” vine cu oferte pentru turiști. Astfel de oferte vor fi disponibile în toate stațiunile de pe litoral. Vezi AICI prețurile care vor fi practicate, prin intermediul programului, în luna septembrie 2025.

Autorul recomandă:

Pericolul de la Marea Neagră care poate produce oricând o tragedie! Salvamarii avertizează: „Te poți îneca!”

Nămolul de Techirghiol vândut pe plajele din România pentru beneficiile sale asupra sănătății nu este unul autentic. Ce conține, de fapt

Sursă foto: colaj Shutterstock (rol ilustrativ)

Citește și

ACTUALITATE O fetiță de 8 ani din Brăila a fost dată dispărută din casa bunicilor. Violeta Georgiana Cotigă este căutată național și internațional
14:52
O fetiță de 8 ani din Brăila a fost dată dispărută din casa bunicilor. Violeta Georgiana Cotigă este căutată național și internațional
ACTUALITATE Serghei Lavrov a acuzat ţările occidentale că încearcă să „împiedice” negocierile de pace privind Ucraina: „Ei caută doar un pretext”
14:31
Serghei Lavrov a acuzat ţările occidentale că încearcă să „împiedice” negocierile de pace privind Ucraina: „Ei caută doar un pretext”
ACTUALITATE Top 8 alimente care pot îmbunătăți calitatea somnului, potrivit studiilor. Ce au descoperit experții
14:23
Top 8 alimente care pot îmbunătăți calitatea somnului, potrivit studiilor. Ce au descoperit experții
POLITICĂ Vlad Voiculescu pierde procesul cu PSD -“Miliardul de euro cheltuit pe vaccinuri”. Social democrații scapă de plata daunelor și de ștergerea postărilor
13:45
Vlad Voiculescu pierde procesul cu PSD -“Miliardul de euro cheltuit pe vaccinuri”. Social democrații scapă de plata daunelor și de ștergerea postărilor
ACTUALITATE Mii de ucraineni au trecut ilegal frontiera în România, în primele şapte luni ale anului. Ce au anunțat polițiștii de frontieră
13:39
Mii de ucraineni au trecut ilegal frontiera în România, în primele şapte luni ale anului. Ce au anunțat polițiștii de frontieră
EXCLUSIV Ce pistoale a folosit TURCUL arestat pentru atacul din Centrul Vechi al Capitalei. Urmează expertizarea celor două arme!
13:30
Ce pistoale a folosit TURCUL arestat pentru atacul din Centrul Vechi al Capitalei. Urmează expertizarea celor două arme!
Mediafax
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
Digi24
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție (WaS)
Cancan.ro
Plutonierul adjutant-șef Vasile Simion a fost găsit mort de soția sa. Cei doi erau în concediu când a avut loc tragedia 😢
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
La pas prin orașul infractorilor de unde românii își iau haine contrafăcute. „Toți vânzătorii au cuțite și te curăță de bani”
Mediafax
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Click
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
Wowbiz
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce a mâncat chipsuri! Ce a apucat să-i spună acestuia înainte să se stingă: „Nu vreau să mor...” ULTIMELE ei cuvinte
Antena 3
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Digi24
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Cancan.ro
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de ani sunt implicați
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Actrița adorată de toți adolescenții s-a transformat radical! Este de nerecunoscut după un „episod psihotic”
observatornews.ro
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
StirileKanalD
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul mamei victimei atunci când a avut loc incidentul
KanalD
Mama unuia dintre copiii loviți pe trecerea de pietoni, în Târgu Mureș, face mărturii cutremurătoare: „Şoferul nici nu a frânat”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
2025: Anularea filtrului de particule diesel (DPF) este ilegală în România?
Descopera.ro
Cum a fost Stalin PĂCĂLIT de Hitler
Capital.ro
Lege pentru șoferi. S-a impus limită de vârstă. NU se mai poate reînnoi permisul de conducere
Evz.ro
STB te lasă în drum. Bătaia de joc, înscrisă într-o procedură
A1
Cum arată iubita lui Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4. Ce urare emoționantă i-a făcut Nicoleta
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
O întâlnire ciudată: împăratul Wilhelm al II-lea și țarul Nicolae al II-lea
ECONOMIE Prof. Mircea Coșea trage un semnal de alarmă asupra măsurilor de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan. „Vom intra în criză economică”
14:54
Prof. Mircea Coșea trage un semnal de alarmă asupra măsurilor de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan. „Vom intra în criză economică”
POLITICĂ Mesajul lui Sorin Grindeanu cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei: România este ferm alături de poporul ucrainean în căutarea păcii și securității
13:36
Mesajul lui Sorin Grindeanu cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei: România este ferm alături de poporul ucrainean în căutarea păcii și securității
POLITICĂ Alina Gorghiu dă sfaturi anti-urși: „Eu, ca argeșeancă, știu cât de periculoși sunt”
13:11
Alina Gorghiu dă sfaturi anti-urși: „Eu, ca argeșeancă, știu cât de periculoși sunt”
ACTUALITATE OMS avertizează asupra unei posibile epidemii globale din cauza unui virus transmis de țânțari. Se răspândește inclusiv în Europa
13:09
OMS avertizează asupra unei posibile epidemii globale din cauza unui virus transmis de țânțari. Se răspândește inclusiv în Europa
SPORT Alex Chipciu, mesaj tare după ce U Cluj a pierdut cu Dinamo. „Dacă te simți rege și stai ca sultanul cu narghileaua”
12:26
Alex Chipciu, mesaj tare după ce U Cluj a pierdut cu Dinamo. „Dacă te simți rege și stai ca sultanul cu narghileaua”