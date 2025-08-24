Câte grade are acum apa mării. Scad prețurile, scade și temperatura apei

Câte grade are acum apa mării, după ce sâmbătă, 23 august 2025, turiștii au sesizat o răcire bruscă a temperaturii? În urma condițiilor meteorologice care au avut loc în ultimele zile pe litoralul românesc, a fost declanșat fenomenul numit „upwelling”.

Câte grade are acum apa mării? Vă reamintim că sâmbătă, 23 august 2025, turiștii aflați pe litoralul românesc au putut sesiza o temperatură a apei mult mai scăzută față de zilele anterioare. Un asemenea fenomen a fost generat de condițiile meteorologice înregistrate atât în zona Dobrogei, cât și în celelalte regiuni ale țării.

Duminică, 24 august 2025, temperatura Mării Negre rămâne, în continuare, mai scăzută, față de zilele precedente. De exemplu, în acestă dimineață, la ora 09:00, apa mării se situa la 15-17 grade Celsius, la Vama Veche, scrie Hotnews.

În stațiunile Mamaia și Eforie, însă, temperatura mării a ajuns la 19-20 de grade Celsius.

Răcirea bruscă a temperaturii apei mării a fost generată de fenomenul „upwelling”. Practic, atunci când vântul suflă cu putere peste suprafața mării, apa caldă este împinsă spre adâncuri, iar apa rece vine spre suprafață. Experții susțin că acest „schimb al locurilor” aduce la suprafață o apă rece bogată în nutrienți. În acest sens, există o probabilitate ca apa de suprafață să aibă o productivitate biologică ridicată.

Procesul invers poartă denumirea de „downwelling”.

Prețuri mai mici pe litoral

De altfel, dacă ar fi să facem o comparație, nu doar gradele apei mării au scăzut, ci și prețurile practicate pentru cazări. Vă reamintim că, începând cu data de 1 septembrie 2025, cea de-a 47-a ediție a programului „Litoralul pentru toți” vine cu oferte pentru turiști. Astfel de oferte vor fi disponibile în toate stațiunile de pe litoral. Vezi AICI prețurile care vor fi practicate, prin intermediul programului, în luna septembrie 2025.

