Apa Mării Negre s-a răcit brusc, sâmbătă, 23 august 2025. De ce are loc acest fenomen

Apa Mării Negre s-a răcit brusc, astăzi, iar fenomenul a fost sesizat imediat de turiștii aflați pe litoralul românesc. Însă, de ce are loc un astfel de fenomen și câte grade are apa mării, sâmbătă, 23 august 2025? Vezi informațiile mai jos, în articol.

Apa Mării Negre s-a răcit brusc, iar fenomenul a putut fi simțit imediat de turiștii aflați, sâmbătă, 23 august 2025, pe litoralul românesc. Însă, de ce are loc acest fenomen, de fapt? Specialiștii au explicat care este motivul în urma căruia apa mării ajunge să aibă o temperatură mai scăzută.

Apa Mării Negre s-a răcit brusc, sâmbătă, 23 august 2025

Acest fenomen poartă denumirea de „upwelling”. Practic, apa rece din adânc este adusă la suprafață, în urma unor fenomene climatice. Apa rece a Mării Negre a putut fi simțită, de exemplu, de turiștii aflați sâmbătă, 23 august 2025, în stațiunile de pe litoralul românesc.

Spre deosebire de zilele precedente, apa mării s-a răcit cu 10 grade Celsius. Dacă apa mării avea în jur de 23-25 de grade Celsius zilele trecute, acum temperatura se situează la 14-15 grade Celsius, arată Observator.

În cursul zilei de vineri, mai multe zone din România au fost afectate de furtuni, rafale puternice de vânt și instabilitate atmosferică. Meteorologii au emis, ieri, un cod portocaliu de averse importante cantitativ, descărcări electrice și grindină pentru mai multe județe din țară.

Vântul a suflat cu rafale de peste 50 km/h, pe litoral, motiv pentru care pelicula de apă caldă de la suprafața mării a fost împinsă către larg. Atunci, curenții reci din adâncuri au ieșit la suprafață, iar turiștii au putut simți, astăzi, apa mai rece.

Autorul recomandă:

Programul „Litoralul pentru toți” vine cu oferte imbatabile. Cât costă o noapte de cazare la mare, de la 1 septembrie

Bacterie periculoasă pentru organismul uman, depistată în apele Mării Negre. Medicii recomandă metode de precauție

Pericolul de la Marea Neagră care poate produce oricând o tragedie! Salvamarii avertizează: „Te poți îneca!”

Nămolul de Techirghiol vândut pe plajele din România pentru beneficiile sale asupra sănătății nu este unul autentic. Ce conține, de fapt

Sursă foto: Shutterstock (caracter ilustrativ)