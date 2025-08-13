Prima pagină » Actualitate » Nămolul de Techirghiol vândut pe plajele din România pentru beneficiile sale asupra sănătății nu este unul autentic. Ce conține, de fapt

13 aug. 2025, 19:18
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Nămolul de Techirghiol vândut pe plajele din România pentru beneficiile sale asupra sănătății nu este unul autentic, ca urmare mulți turiști de pe litoral cad plasă escrocilor.

Astfel, Medicii de la Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol atrag atenția asupra faptului că turiștii sunt mințiți de vânzătorii ambulanți care promit un produs terapeutic.

În realitate însă, acest nămol vândut pe plajă nu prezintă proprietăți terapeutice. Vânzătorii ambulanți nu își iau deci marfa din mijlocul lacului, ci din zonele de deversare sau de la mal, fapt care înseamnă că aceasta a fost deja utilizată.

Mai mult, ei spun că nămolul de Techirghiol își dezvoltă calitățile chiar și pe parcursul a 30 de ani.

Trebuie să fie foarte atenţi pentru acel nămol poate fi din două surse: fie de la sursa de deversare şi fie un nămol care a fost deja utilizat, cu proprietăţi terapeutice care nu mai sunt conform studiilor, sau mai există o posibilitate, fie de la malul lacului, de unde poate fi luat şi vândut, dar nu are aceleaşi proprietăţi terapeutice pentru noi, în cadrul sanatoriului, utilizăm nămol care este extras dintr-o zonă sigură, din mijlocul lacului. Este o cuvă în care nămolul are proprietăţile acestea pentru a trecut un proces de peloidogeneză. Acest proces este îndelungat în timp, chiar şi 30 de ani”, spune dr. Elena Liliana Stanciu, medic primar recuperare, medicină fizică şi balneologie, potrivit g4media.ro, care citează Rador.

Conducerea sanatoriului anunță că nămolul autentic poate să fie găsit numai în cadrul unității sanitare și a bazelor de tratament cu care are încheiate contracte.

Nămolul sapropelic care se găsește însă în Techirgiol este renumit pentru proprietățile sale vindecătoare, folosit în întreaga lume ca un remediu pentru o varietate de afecțiuni. În 2011, Federația Mondială de Hidroterapie și Climatoterapie a desemnat nămolul de la Techirghiol ca cel mai bun nămol” din lume, pentru compoziția sa unică.

Nămolul provine din depunerile organice și minerale acumulate timp de mii de ani pe fundul lacului Techirghiol, fiind bogat în săruri și substanțe biologic active.

Proprietățile terapeutice ale nămolului de Techirghiol se datorează conținutului ridicat de minerale (sodiu, calciu, magneziu, potasiu), microelemente, sulf, săruri și compuși organici care au efect antiinflamator, analgezic și regenerant.

