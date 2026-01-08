Câte kilograme are Claudia Pavel. Ce face pentru a fi în formă

Cântăreața Claudia Pavel, alias Cream, a dezvăluit câte kilograme are. Artista a explicat și ce rutina de întreținere are.



Claudia Pavel, alias Cream, este una dintre cele mai sexy vedete de pe scena muzicală din România. La vârsta de 15 ani, Claudia Pavel și-a făcut debutul pe scena muzicală din România alături de grupul Candy. Ulterior, Claudia Pavel a decis să se îndrepte către o carieră solo și s-a lansat sub titulatura “Cream” în anul 2002.

În plan personal, Claudia Pavel este mama unui băiețel care se numește Noah. De-a lungul anilor, Claudia Pavel a participat la numeoase proiecte de televiziune. De aproape trei ani, Claudia Pavel s-a stabilit din nou în America, la Miami. Acolo, artista este DJ.

Artista arată foarte bine și afișează o siluetă foarte armonioasă. Aceasta a spus, pentru click.ro, câte kilograme are, dar și care este rutina sa de întreținere.

Câte kilograme are Claudia Pavel. ”Mai am haine din acea perioadă, de când eram mai tânără, adolecentă, din liceu”

”Am grijă de mine. Fac hot yoga, care este o yoga într-o cameră de 40 de grade. Este mișcarea mea favorită. Este primul lucru pe care îl fac când mă trezesc. Îmi fac un suc proaspăt și după aia mă duc la yoga. Sucurile de fructe sunt preferatele mele. Sau mănânc fructe, am timp să-mi fac sucul înainte de clasă și mă duc la clase de hot yoga în Miami. Am niște antrenoare incredibile. Zici că sunt de la echipa olimpică, noi așa glumim. Alt sport nu fac. Mai înot, normal, că sunt fix la ocean”, a detaliat Claudia Pavel.

”Nu sunt chiar la aceeași greutate, dar sunt pe acolo. Am 58 de kilograme. Dar îmi vin blugii de atunci, în schimb. Mai am haine din acea perioadă, de când eram mai tânără, adolecentă, din liceu. Le-am păstrat pe acelea care mi-au fost mie dragi. Din perioada Candy nu mai am haine, însă câte ceva din vremea liceului am mai păstrat”, a mai spus artista.